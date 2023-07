Los Pumas resurgen con un triunfo de prestigio en Australia

Sídney (AFP) – En un emocionante final decidido con un try de Juan Martín González en el último minuto, Argentina logró un triunfo de prestigio en su visita a Australia (34-31), este sábado en Sídney, en la segunda jornada de las tres del Rugby Championship-2023.

Nueva Zelanda, que poco antes había superado 35-20 a Sudáfrica en Auckland, lidera el torneo con 9 puntos, seguida de los Springboks (2º, 5 puntos), de Argentina (3º, 4) y de Australia (4º, 1).

La victoria en el estadio de Paramatta permite a Los Pumas reponerse anímicamente tras ser arrollados en la primera jornada por Nueva Zelanda, el pasado sábado en Mendoza por 41-12, mientras que los Wallabies australianos registran un segundo revés en esta competición, ya que en la primera jornada habían caído 43-12 en su visita a Sudáfrica.

En la tercera jornada, el sábado 29 de este mes, Argentina visitará a Sudáfrica en Johannesburgo, mientras que Australia recibirá a Nueva Zelanda, a la que le queda únicamente terminar el trabajo en Melbourne para conquistar el torneo por tercera temporada seguida y presentar oficialmente su candidatura al título en la gran cita de este 2023, el Mundial de Francia (8 septiembre-28 octubre), donde disputará el partido inaugural ante los anfitriones.

Pensando también en el Mundial, Argentina reforzó su confianza con su victoria de este sábado, donde demostró además su capacidad para no rendirse.

Australia se puso pronto por delante, con 10-0, pero Argentina firmó los siguientes diecisiete puntos, remontando el partido e iniciando así una guerra de nervios contra los locales de la que los albicelestes salieron victoriosos.

Los australianos creyeron llevarse el partido en los instantes finales, con los tries de Samu Kerevi (72) y Mark Nawaqanitawase (75), pero en los instantes finales un try de Juan Martín González (79) permitió a Los Pumas ponerse un punto arriba (32-31), antes de acompañar el logro con una conversión, que dejó el marcador en el definitivo 34-31.

Cada equipo consiguió cuatro tries en el partido. Antes de ese try salvador de González, los otros conseguidos por Argentina llevaban la firma de Jerónimo De la Fuente (25), Julián Montoya (46) y Mateo Carreras (46).

El capitán argentino Julián Montoya con el balón durante la victoria de Los Pumas sobre Australia en la segunda jornada del Rugby Championship. En Sídney, el 15 de julio de 2023 © Saeed KHAN / AFP

"Hay que disfrutar de esta victoria, trabajamos muy duro durante la semana para recuperarnos de un partido difícil (la derrota contra Nueva Zelanda)", señaló Montoya, capitán de los argentinos. "Peleamos por cada balón, cada metro, cada contacto", se enorgulleció.

Cheika triunfa 'en casa'

El partido de Sídney sirvió además para el debut con el equipo de Rodrigo Isgró, después de tres años con la selección de Sevens.

"Creo que hemos merecido esta victoria. Australia estuvo realmente bien, pero creo que controlamos bien la situación. Estoy muy, muy feliz", declaró el 'head coach' australiano de Argentina, Michael Cheika, que dirigió precisamente a los Wallabies entre 2014 y 2019.

En el primer partido de este sábado, Nueva Zelanda ganó 35-20 a Sudáfrica en un duelo que se presentaba como una 'final anticipada' de esta edición, entre los dos equipos que habían ganado en la primera jornada.

El partido de este sábado en el Eden Park se disputó a un ritmo muy alto, con pocos tiempos muertos, con mucho juego de pie de los neozelandeses y una gran agresividad de los atacantes sudafricanos.

Nueva Zelanda empezó fuerte, con dos tries, del medio scrum Aaron Smith (minuto 5) y del tercera línea Shannon Frizell (15), para ponerse 17-0 en el marcador.

El partido llegó al descanso con un claro 20-3 para los locales.

Sudáfrica se resistió en la segunda mitad, donde firmó sus tres tries del partido, por medio de Malcolm Marx (54), Cheslin Kolbe (62) y Kwagga Smith (80). Nueva Zelanda firmó dos tries en esa segunda mitad, gracias a Will Jordan (69) y Richie Mo'unga (77), controlando la situación y manteniendo una distancia en el marcador que no le hizo temer por la victoria.

