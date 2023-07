Tejada, la esperanza colombiana que sueña con el Tour

Morzine (Francia) (AFP) – "Mi sueño es ganar un día el Tour de Francia. Siempre he querido ganar el Tour de Francia". Harold Tejada, en conversación con la AFP, muestra su ambición. En esta Grande Boucle, está haciendo un papel honroso. Durante unos días fue el colombiano mejor clasificado en la ronda gala.

Anuncios Lee mas

Pero una mala jornada, en la duodécima etapa del Tour, el jueves, le hizo perder posiciones y ahora ocupa el puesto trigésimo de la clasificación general. Y fue superado por su compatriota Egan Bernal, ganador de la carrera en 2019.

"Quería estar entre los 20 primeros en este Tour. Pero tras lo que pasó el jueves ya es muy difícil. Ahora el objetivo es buscar una etapa de montaña y tener una buena clasificación al final", afirma el colombiano de 26 años.

"Quiero ganar una etapa. No es fácil pero tampoco es imposible", insiste este hombre nacido en Pitalito, en el departamento de Huila.

Tras sus cuatro temporadas en Europa, siempre en el Astana, está en su quinta gran vuelta y en su segunda participación en el Tour, después de haber terminado en el puesto 45 en 2020.

Quinta gran vuelta

En la mejor de sus participaciones en el Giro de Italia fue 36º en 2021, mientras que corrió la Vuelta a España en 2022, terminando en la 65ª posición.

"Soy muy tranquilo, humilde, sencillo, luchador, trabajador. Soy un corredor por ahora ha venido al Tour para trabajar, para ayudar a los compañeros”, explica el ciclista colombiano cuando se le pide que se defina como persona.

Al llegar al Tour de Francia, este hombre que destaca en la montaña y en la contrarreloj, su misión era ser gregario, pero su buena posición en la general ha hecho que se le hayan agrandado las ambiciones.

Y por ello, en la etapa del viernes, con final en el Col del Grand Colombier, terminó en octava posición, en su primer intento por ganar una etapa, que es lo que se ha fijado ahora como meta personal en esta ronda gala.

Tejada se metió el viernes en la escapada de la jornada, de una veintena de ciclistas. E incluso, en el inicio de la ascensión del Grand Colombier, llegó a formar parte de una selección de tres corredores en cabeza. Al final sería el polaco Michal Kwiatkowski (Ineos) quien se hizo con el triunfo en la jornada.

"La verdad es que viene al Tour a trabajar, a ayudar a Lutsenko. Ahora estoy ahí. Quiero seguir ayudando a mi equipo y ganar una etapa. Mi objetivo es buscar etapas y terminar bien en París", explicó.

Desde los seis años

Con una familia muy aficionada al ciclismo, a Tejada no le quedaba más opción que adentrarse en el mundo de la bicicleta.

"Practico el ciclismo desde los seis años. Toda mi familia lo practica. Mis padres siempre me han apoyado. Mi papá me inició en el fútbol y en todos los deportes, pero lo que más gustaba en la familia era el ciclismo", señala este hombre que afirma que de niño era seguidor en el fútbol del América, pero luego se fue alejando y se aficionó al Nacional.

"Todos los deportes me llamaban la atención, pero llegó un punto en que me vi en la bicicleta y aquí llevo desde los seis años", explica el pedalero de Huila, que afirma que en el ciclismo, cuando era niño, "me fijaba en el español Alberto Contador a nivel internacional y en Colombia en Santiago Botero".

Tejada ha prometido atacar y buscar una victoria de etapa en el Tour de Francia en las cuatro etapas de los Alpes, que se disputan sábado, domingo, martes y miércoles, mientras que el lunes, el Tour tendrá una jornada de descanso.

En la general ocupa el puesto 30º, a 55 minutos y 6 segundos del líder Jonas Vingegaard, siendo el segundo colombiano en la clasificación detrás de Egan Bernal (26º, a 50:28).

Le queda poco más de una semana para acercarse al objetivo con el que se ilusionó de entrar en el Top 20.

© 2023 AFP