Rodríguez, el otro Carlos de la nueva generación exitosa deportiva española

Passy (Francia) (AFP) – Carlos Rodríguez consolidó el domingo su tercera plaza en el Tour de Francia, detrás de los monstruos Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar. Ese mismo día, otro español, también de nombre Carlos, Alcaraz, ganaba Wimbledon.

Anuncios Lee mas

Rodríguez tiene 22 años y Alcaraz 20. Representan a la nueva generación exitosa de deportistas españoles. Para tomar el relevo de la reciente hornada de los Iniesta, Xavi, Fernando Alonso, Nadal, Márquez, Gasol o Contador.

"No pude ver el partido, aunque me hubiese gustado. Estuvimos bastante liados, la etapa terminó tarde, pero muy contento con su victoria. Es un ejemplo a seguir, pese a ser más joven que yo. Espero que consiga muchas más victorias", afirmó este lunes, en la jornada de descanso del Tour, el ciclista andaluz del Ineos.

El ganador del Tour será el danés Jonas Vingegaard, de 24 años, o el esloveno Tadej Pogacar, de 26, a los que separan apenas diez segundos.

En su primer Tour, Carlos Rodríguez está a 5 minutos y 21 segundos del líder escandinavo.

Repercusión en España

"No me doy cuenta de la repercusión que está teniendo en España mi actuación, al estar dentro. Lo sé por la prensa. Parece que está teniendo bastante, pero yo me centro en lo mío y voy a intentar seguir haciéndolo lo mejor posible y en seguir centrado, sin irme sobre las nubes", afirmó.

Sin opciones ante los dos primeros, los rivales del joven ciclista granadino serán el británico Adam Yates, cuarto, a 19 segundos del español, y el australiano Jai Hindley, quinto, al que saca 1 minuto y 17 segundos.

"Nunca sabes quién puede ser tu rival. Hasta ahora parecía Hindley, que tenía la tercera plaza y era inalcanzable. Ahora está quinto y mañana puedo ser yo el que esté décimo en la general. Voy a tratar de dar la mejor versión de mí", explicó cuando se le preguntó si es Yates el enemigo a batir hacia el podio.

La lucha por ser el mejor ciclista del mundo, con Vingegaard y Pogacar en plena forma, no parece de actualidad y el andaluz prefiere no darse plazos ni meterse presión.

El corredor español del Ineos Carlos Rodríguez en el podio después de ganar la 14ª etapa del Tour de Francia, el 15 de julio de 2023. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

"Está claro que ahora ellos están varios escalones por encima de mí. Voy a seguir trabajando, para seguir mejorando, seguir dando la mejor versión de mí mismo y llegar hasta dónde pueda", explicó.

Ahora deberá afrontar el martes una contrarreloj de montaña, de 22,4 km, y el miércoles una etapa con cuatro puertos, con llegada en Courchevel, con el puerto de la Loze, de categoría especial, a seis km de la meta. Dos últimas jornadas alpinas decisivas.

"Hice un reconocimiento a la crono y es bastante dura. La verdad es que no sé si me va a ir bien o si me va a ir mal. Espero que sea lo primero. Tengo que dar el máximo, ya que va a ser una etapa bastante importante. Las piernas serán las que digan si puedo ir más rápido o más despacio", afirmó este lunes.

"Tal vez la etapa de Courchevel es la que mejor me vaya. El Col de la Loze es una subida bastante larga, muy dura y creo que puede ser uno de los momentos importantes de este Tour", añadió.

Generación de fuerza mental

Carlos Rodríguez, como Alcaraz, pertenece a una nueva generación española que afronta las competiciones con gran fuerza mental.

"No siento ninguna presión, simplemente sigo centrado en dar la mejor versión de mí mismo. El resultado será el que tenga que ser en este Tour", señaló, advirtiendo que atacará en esta última semana de la ronda francesa.

"Por supuesto que si tengo buenas piernas atacaré. A mí siempre me gusta ser ofensivo, pero ahora mismo con dos corredores tan fuertes como Vingegaard y Pogacar, y con dos equipos tan fuertes a su alrededor, es difícil hacer daño sin pegarse un tiro en el pie", añade.

La prensa española da por hecho que el año que viene correrá en el Movistar. "Esta pregunta mejor hacérsela a mi mánager", dijo este lunes, cuando se le preguntó si es cierta esa información.

Cierto o no, lo único seguro es que el deporte español ha encontrado a otro Carlos exitoso.

© 2023 AFP