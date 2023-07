"Aún no me creo que haya ganado Wimbledon", dice Alcaraz antes de Copa Hopman

Niza (Francia) (AFP) – "Aún no me creo que haya ganado Wimbledon", confesó este viernes el español Carlos Alcaraz, campeón el domingo con apenas 20 años de su segundo torneo de Grand Slam, y que disputa en Niza la Copa Hopman, competición por equipos mixtos.

"Aún no me creo que haya ganado Wimbledon y derrotado a Novak. Llevará aún varios días para que me lo crea", declaró el prodigio español ante la prensa, cuatro días después de haberse impuesto al serbio Novak Djokovic para ganar su primer Wimbledon, que suma al US Open conquistado el año pasado.

Para explicar su victoria (en 5 sets), después de una derrota en semifinales de Roland Garros ante el propio Djokovic en la que sufrió molestias físicas, el N.1 mundial considerá que "no estaba bien preparado mentalmente" antes del choque en París.

"Lo hice mejor que en Roland Garros, con ejercicios mentales antes del partido que me ayudaron a estar más relajado. En Roland (Garros), no pude gestionar la presión", explicó.

Sobre su presencia en la Copa Hopman afirmó: "Quería estar aquí para disputar este torneo. No estamos acostumbrados a jugar con las mujeres, en dobles mixtos, quería vivir esta experiencia", añadió el español, quien confesó "no haber tocado una raqueta desde el domingo".

En Niza, Alcaraz forma equipo con Rebeka Masarova. La 72ª tenista del mundo reemplazó a Paula Badosa, lesionada en la espalda, en el equipo de España que iniciará su torneo este viernes ante la Bélgica de Elise Mertens y David Goffin.

Alcaraz tiene previsto disputar después el Masters 1000 de Toronto, que comienza el 7 de agosto y porteriormente el de Cincinnati (a partir del 13 de agosto).

"Toronto es importante, encaro cada torneo diciéndome que puedo ganarlo, pero por supuesto mi principal objetivo es el US Open", que comienza el 21 de agosto y en el que defenderá su título.

