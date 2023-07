Femke Bol y Noah Lyles vuelan sobre la pista en Londres

Londres (AFP) – A menos de un mes del Mundial de Budapest (19-27 agosto), la reunión de atletismo de Londres, de la Liga de Diamante, permitió este domingo a la neerlandesa Femke Bol (400 metros vallas) y al estadounidense Noah Lyles (200 metros) brillar con tiempos rapidísimos.

Bol fue la protagonista de la tarde en el estadio de la capital británica al mejorar en más de medio segundo el récord de Europa de los 400 m vallas, que ella misma ostentaba, y firmar de paso el tercer mejor crono de la historia. Fue con 51 segundos y 45 centésimas, que es además el mejor tiempo de lo que va de temporada.

A sus 23 años, la subcampeona mundial de 2022 y bronce olímpico en 2021, nunca antes había bajado de los 52 segundos. Su precedente récord de Europa, establecido en los Juegos de Tokio hace dos años, era de 52 segundos y 3 centésimas.

"Quería correr por debajo de los 52 segundos desde Tokio. Me sentía capaz de ello, pero todavía no me lo creo", declaró Bol tras su victoria.

Sus 51.45 son el tercer mejor crono de la historia, por detrás de dos de la estadounidense Sydney McLaughlin, vigente campeona olímpica y del mundo. La neerlandesa se convierte en la tercera mujer en pasar por debajo de los 52 segundos en los 400 m vallas, después de McLaughlin y de otra estadounidense, Dalilah Muhammad (en 2021).

Con McLaughlin centrada en los 400 m en 2023, Bol, triple campeona de Europa en 2022 (400 m, 400 m vallas y 4x400 m), es la principal favorita al oro mundial en Budapest.

Sifan Hassan, derrotada

En las pruebas estelares de la velocidad, el protagonismo fue para el estadounidense Noah Lyles, vigente doble campeón mundial de 200 metros, que mejoró su mejor marca mundial del año en esa distancia, al parar el crono en 19 segundos y 47 centésimas (viento: 1,6 m/s).

El estadounidense Noah Lyles celebra tras ganar los 200 metros en la reunión de la Liga de Diamante de Londres. En Londres, el 23 de julio de 2023 © HENRY NICHOLLS / AFP

Se trata del tercer mejor tiempo de la carrera de Lyles en su distancia predilecta.

"¡Y esto es tan solo un aviso!", sonrió Lyles a modo de advertencia a sus competidores para el resto de la temporada.

En una competencia de 200 metros ultrarrápida, el botsuano Letsile Tebogo (20 años) fue segundo con 19 segundos y 50 centésimas y arrebató el récord de África al namibio Frankie Fredericks, que lo ostentaba con 19.68 desde los Juegos Olímpicos de Atlanta-1996. Mejorando su marca personal en 37 centésimas, el joven velocista se convierte ya en el sexto más rápido de la historia en esta distancia.

Tercero en la prueba de este domingo fue el local Zharnel Hughes (19.73), que quebró así un récord británico que llevaba tres décadas en pie.

En los 100 metros femeninos, la noticia antes de la salida fue la baja de última hora de la estadounidense Sha'Carri Richardson por dolores en los isquiotibiales. La carrera de la línea recta fue ganada por la marfileña Marie-Josée Ta Lou (10.75, viento: 1,2 m/s), por delante de la británica Dina Asher-Smith (10.85) y de la jamaicana Shericka Jackson (10.94).

No pudo triunfar este domingo otro gran nombre del atletismo, la polivalente fondista neerlandesa Sifan Hassan, derrotada en 5.000 metros al ser adelantada en la última recta por la etíope Gudaf Tsegay (14:12.29) y por la keniana Beatrice Chebet (14:12.92). Pese a quedar tercera, Hassan pudo rebajar en ocho segundos (14:13.42) su récord de Europa de la distancia.

