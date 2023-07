Verstappen gana en Hungría y Red Bull logra récord de triunfos seguidos

Budapest (AFP) – Nuevo domingo de Gran Premio en Fórmula 1, nueva victoria del neerlandés Max Verstappen: el líder del Mundial de pilotos logró en Hungría una nueva victoria, la 12ª consecutiva para Red Bull, que consigue así un récord.

Anuncios Lee mas

Verstappen, que salía segundo, se hizo con el liderato en la salida para dominar en el trazado de Hungaroring y conseguir su séptima victoria individual consecutiva, la novena esta temporada de once posibles.

Este nuevo triunfo permite a Red Bull, invicta desde finales de 2022, sumar una 12ª victoria consecutiva para una escudería, superando el récord que hasta ahora tenía McLaren desde 1988.

"Para el equipo, doce victorias consecutivas, es simplemente increíble (...), espero que podamos continuar en esta racha durante mucho tiempo", festejó el vigente bicampeón del mundo, que suma 44 victorias en su carrera.

"En 1988 recuerdo haber visto a Alain Prost y Ayrton Senna ganar todas esas carreras. Ha hecho falta esperar todos estos años para superar ese récord. Es una actuación increíble", se felicitaba el patrón de Red Bull, Christian Horner, en Canal+.

En el campeonato de pilotos, el neerlandés cuenta ahora con una ventaja de 110 puntos sobre su compañero mexicano Sergio Pérez, el otro único piloto en haber logrado la victoria esta temporada (Arabia Saudita y Azerbaiyán).

Hamilton no saca petróleo de la 'pole'

La carrera se anunciaba como una reedición del duelo entre Verstappen y el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que arrancaba desde la 'pole position' por primera vez desde diciembre de 2021.

Sin embargo, el enfrentamiento apenas duró unos metros: en la salida, tanto el neerlandés como la pareja de pilotos de McLaren, compuesta por el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, superaron a Hamilton, que se vio relegado a la cuarta posición antes de completar la primera vuelta.

(Primera fila) El neerlandés Max Verstappen de Red Bull (izquierda), el británico de Mercedes Lewis Hamilton (centro) y su compatriota de McLaren Lando Norris (derecha) por delante del resto de pilotos en la salida del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, el 23 de julio de 2023. © Attila KISBENEDEK / AFP

"Si no hubiera adelantado a Lewis (Hamilton) en la salida, no estoy seguro de que hubiera podido adelantarlo más tarde", analizó Norris.

El siete veces campeón del mundo recuperó ritmo en la parte final de la carrera y pudo terminar cuarto, por detrás de Norris y Pérez. Piastri terminó quinto, por detrás de Hamilton.

"No fue mi peor salida pero no fue tan buena como la de los demás", analizó Hamilton. "Salí por el exterior y me sorprendieron los McLaren. Luego no tuve ritmo para seguirlos".

Los pilotos de McLaren confirmaron en Hungría la buena forma que la escudería inglesa viene mostrando desde el Gran Premio de Gran Bretaña a inicios de julio, gracias a una serie de mejoras en el MCL60.

El otro Mercedes, el pilotado por el británico George Russell, completó una gran remontada para acabar en la sexta posición, por delante de la dupla de Ferrari del monegasco Charles Leclerc (7º) y el español Carlos Sainz Jr (8º).

Alpine firma otro doble abandono

Leclerc volvió a ser perjudicado por su propia escudería, perdiendo varios segundos en una de las paradas en boxes. El monegasco sufrió además una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en los boxes, decisiva para perder la posición final contra Russell.

Aston Martin completó el 'Top 10' de la jornada, sinónimo de puntos, con el español Fernando Alonso noveno y el canadiense Lance Stroll en la décima posición.

"Hemos tenido una carrera un poco solitaria, sin amenazas por detrás, pero sin poder ganar tampoco terreno a nuestra competencia de delante", analizó Alonso.

Alpine y Alfa Romeo fueron la cruz de la jornada.

La escudería francesa firmó un doble abandono de sus pilotos Esteban Ocon y Pierre Gasly por tercera vez en la temporada y por segunda ocasión consecutiva luego del ocurrido en Gran Bretaña, tras verse involucrados en un accidente en la primera vuelta.

El piloto chino Zhou Guanyu de Alfa Romeo, culpable de este incidente, no aprovechó su quinta posición en la parrilla de salida y terminó en la 16ª posición. Su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, tampoco hizo valer su séptima posición de salida y quedó 12º, también fuera de puntos.

El piloto francés Pierre Gasly (derecha) y su compatriota Esteban Ocon (centro), ambos de Alpine, chocan durane el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría, el 23 de julio de 2023. © Attila KISBENEDEK / AFP

El australiano Daniel Ricciardo, que regresaba en este Gran Premio a la Fórmula 1 tras varios meses de ausencia al volante de un AlphaTauri, para sustituir al neerlandés Nyck de Vries lo que resta de temporada, quedó 13º.

© 2023 AFP