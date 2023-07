Lady Gaga recuerda "mágica" relación con cantante Bennett

Nueva York (AFP) – Lady Gaga, que fue amiga y colaboradora en los últimos años de carrera del recientemente fallecido cantante estadounidense Tony Bennett, elogió su "mágica" relación e instó a otros artistas a no "descuidar a los mayores".

Tony Bennett y Lady Gaga en los premios Grammy de 2015, en Los Ángeles, cuando fueron consagrados con el Mejor Álbum Vocal de Pop Tradicional por "Cheek to Cheek"

Bennett, que padecía Alzheimer, falleció el 21 de julio a los 96 años.

En 2014 se convirtió en el artista de más edad en llegar al número uno en Estados Unidos con la interpretación de una serie de duetos con Lady Gaga, con quien también ganó un Grammy en 2022 con su álbum de clásicos de Cole Porter.

"Con Tony pude vivir mi vida en un túnel del tiempo. Tony y yo teníamos un poder mágico. Nos transportamos a otra época, modernizamos la música juntos y le dimos una nueva vida como dúo", publicó Gaga en una larga oda a Bennett en Instagram.

"No era pose. Nuestra relación fue muy auténtica. Me enseñó sobre música, la vida del espectáculo, pero también me mostró cómo mantener alto el ánimo y la cabeza encima de los hombros".

Entre los muchos atributos de Bennett estaba su presencia escénica: una sonrisa acogedora y un traje elegante, y su voz potente y clara con un suave vibrato que envolvía al público.

Elton John lo calificó de "insustituible" y el presidente Joe Biden dijo que "él mismo era un clásico estadounidense".

La colaboración de Gaga con la leyenda parecía improbable -ella la estrella del pop rompedora de límites y él el envejecido crooner-, pero en su homenaje a Bennett aseguró que la "diferencia de edad no importaba".

"Procedíamos de dos etapas de la vida totalmente distintas... inspiradas. Perder a Tony a causa del Alzheimer ha sido doloroso, pero también muy hermoso", afirmó.

En su mensaje, Gaga instó a la gente a mantener cerca a sus mayores: "No los abandonen cuando las cosas cambien", dijo. "Y presten atención al silencio: algunos de los intercambios más significativos entre mi compañero musical y yo fueron sin ninguna melodía". "Te quiero Tony", concluyó la artista.

