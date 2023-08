Pegula baja a Svitolina y es semifinalista en el Abierto de Washington

Washington (AFP) – La estadounidense Jessica Pegula, primera favorita, superó este viernes a la ucraniana Elina Svitolina con parciales de 4-6, 6-3, 6-4, un triunfo que la deposita en semifinales del Abierto de Washington.

La estadounidense de 29 años reservó así un lugar en semifinales en el evento de cancha dura de la WTA y la ATP.

Pegula se medirá en la siguiente manga -del evento que reune al circuito WTA y ATP en cancha dura- contra la ganadora en cuartos de final entre la estadouonidense Madison Keys, séptima sembrada y la griega Maria Sakkari, quien superó a la canadiense Leylah Fernández por 7-5, 6-2.

"Sabía que iba a ser un partido muy difícil y así fue", dijo Pegula tras vencer en el partido que duró dos horas y ocho minutos.

Pegula, campeona de Washington en 2019, alcanzó su quinta semifinal de la WTA del año y la primera desde abril cuando lo hizo en la arcilla de Charleston.

"He jugado muchos partidos en esta cancha. Siempre me encanta volver. "Eso definitivamente me ayuda a enterrar mis talones un poco".

Por su parte, Svitolina, de 28 años, venía de ser semifinalista en el Grand Slam de Wimbledon.

En la rama masculina, el australiano Jordan Thompson derrotó al estadounidense Christopher Eubanks, undécimo favorito, con un par de 6-2.

Thompson se medirá en cuartos de final al ganador del partido entre el local Taylor Fritz y el escocés Andy Murray, que fue pospuesto el jueves por lluvia.

- Resultados del viernes en el torneo Abierto de Washington:

Hombres

Tercera ronda:

Tallon Griekspoor (NED/N.12) venció a Gael Monfils (FRA) 6-4, 1-6, 6-3

Jordan Thompson (AUS) a Christopher Eubanks (USA/N.11) 6-2, 6-2

Mujeres

Segunda ronda

Maria Sakkari (GRE/N.4) a Leylah Fernández (CAN) 7-5, 6-2

Cuartos de final:

Jessica Pegula (USA/N.1) a Elina Svitolina (UKR) 4-6, 6-3, 6-4

© 2023 AFP