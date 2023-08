Álex Márquez logra primera victoria en la categoría reina en carrera esprint de Gran Bretaña

Silverstone (Reino Unido) (AFP) – El español Álex Márquez (Ducati-Gresini) ganó la carrera esprint del Gran Premio de Gran Bretaña, novena manga de la temporada de MotoGP, delante del autor de la pole position, el italiano Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), este sábado en Silverstone.

Álex, hermano pequeño del séxtuple campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, firma a sus 27 años en Silverstone su primera victoria en carrera desde su llegada a la categoría reina en 2020.

"Sabía que hoy era el día en que podía ganar la carrera esprint", afirmó el catalán de 27 años.

Antes de tomar las riendas de la carrera, los líderes se sucedieron en las dos primeras vueltas: el australiano Jack Miller (KTM) adelantó rápidamente a Bezzecchi y se batió en duelo con el español Jorge Martin (Ducati-Pramac), que remontó desde la séptima plaza para pelear por la cabeza de carrera.

Por detrás, Márquez cayó a la 5ª plaza tras una mala salida, pero poco a poco fue remontando: "Sé que no fui reactivo en la primera curva, pero después me dije que tenía que empujar, porque me encontraba realmente muy bien", explicó.

El español Maverick Viñales (Aprilia) completó el Top 3 de esta carrera de diez vueltas, delante del francés Johann Zarco (Ducati-Pamac), cuarto.

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati), actual líder del campeonato, terminó decimocuarto y ve acercarse detrás de él en la general a su compatriota Bezzecchi, que subió a la segunda plaza, a 27 unidades del actual campeón.

-Pole para Bezzecchi -

El español Jorge Martín (Ducati-Pramac), segundo en la general antes del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, terminó en sexta posición en esta carrera esprint y desciende a la tercera plaza del campeonato.

Antes de esta carrera, Bezzecchi había logrado la pole position del Gran Premio de Gran Bretaña, tanto para el esprint, como para la prueba del domingo.

Bezzecchi, que firma la tercera pole de su carrera en la categoría reina, la segunda seguida tras su actuación en Países Bajos a finales de junio, se lanzó delante del australiano Jack Miller (KTM) y de Álex Márquez en la parrilla de salida de la carrera esprint, y lo hará también por este orden el domingo.

Bagnaia, actual líder del campeonato, partirá desde la segunda línea, en cuarta posición.

Jorge Martín, tercero ahora del campeonato, detrás de Bagnaia y Bezzecchi, partirá en séptima posición en la parrilla del domingo.

El séxtuple campeón del mundo de MotoGP, el español Marc Márquez (Honda), saldrá decimocuarto, después de haber acabado la carrera esprint en una discreta 18ª posición.

