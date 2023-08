Manchester United ficha al joven danés Rasmus Hojlund

Londres (AFP) – El delantero danés del Atalanta de Bérgamo (Italia) Rasmus Hojlund, de 20 años, firmó un contrato de cinco años con Manchester United, indicó este sábado el club inglés.

El delantero danés Rasmus Hojlund, nuevo jugador del Manchester United, al ser presentado en Old Trafford en un amistoso contra el Lens, el 5 de agosto de 2023.

El monto del traspaso está estimado en 64 millones de libras (81,5 millones de dólares). Hojlund se comprometió hasta junio de 2028, más un año en opción.

El joven jugador marcó diez goles con Atalanta la pasada temporada, así como seis dianas en otros tantos encuentros con Dinamarca.

"No es un secreto que soy seguidor de este gran club desde niño y que siempre he soñado con jugar en Old Trafford como futbolista del Manchester United", declaró Hojlund.

El director de fútbol del United, John Murtough, calificó al jugador de "talento verdaderamente excepcional".

"Posee cualidades que lo colocan entre los mejores jugadores del mundo en su categoría de edad", señaló.

Según la prensa, Rasmus Hojlund era también seguido por el París Saint-Germain.

Manchester United, tercero de la pasada temporada en la Premier, comenzará el nuevo ejercicio con la visita del Wolverhampton, el 14 de agosto.

