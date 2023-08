"Puedo repetir el oro en un Mundial", confía Éider Arévalo

Budapest (AFP) – El 13 de agosto de 2017, frente al Palacio de Buckingham de Londres, el colombiano Éider Arévalo vivió el día más importante de su carrera deportiva: se proclamó campeón del mundo en los 20 kilómetros marcha.

En una entrevista con la AFP antes de que el sábado debute en los 20 km marcha del Mundial de Budapest, el marchista de 30 años se siente capaz de "repetir" una hazaña como aquella después de unos meses complicados por problemas físicos que ha conseguido dejar atrás.

Pregunta: ¿Cómo ha ido la preparación y en qué momento de forma llega a este Mundial?

Respuesta: "Mi preparación estuvo muy buena, entrené muy duro. Creo que los últimos tres meses han sido de los más duros que he hecho porque hace tres meses estaba lesionado, tuve una inflamación en el hueso del pubis y en los aductores. Durante el tiempo de la lesión nunca paré de entrenar, hice de todo un poco, principalmente natación, recuperación en fisioterapia y preparación física. Doy gracias a Dios porque ya estoy bien y disfrutando de marchar fluido y elegante. Ahora me siento muy bien y con ganas de empezar la carrera con determinación".

P: Está inscrito en las pruebas de 20 y 35 kilómetros marcha, ¿cuál es la prioridad?

R: "La prioridad son los 20 kilómetros. Si pienso hacer las dos pruebas, como me caracterizo será con agresividad en ambas pruebas".

P: ¿Se siente capaz de aspirar a un oro como el del Mundial de Londres?

R: "Sí, creo que puedo repetirlo. Si es ahora, bienvenido sea. Si no, en cualquier momento porque sé que mi disciplina y determinación me llevarán allí. Aquel oro me cambió desde el punto de vista de madurez, principalmente para los años siguientes".

P: ¿Qué referentes le han guiado como atleta?

R: "Uno de los referentes de pequeño fue Jefferson Pérez, por su técnica y su determinación al competir. La otra gran persona que me inspiró y de quien aprendí mucho fue Luis Fernando López, quien es ahora mi entrenador. Cuando llegué a Bogotá, desde mi pueblo de crianza Pitalito Huila, llegué a aprender de él. Veía su disciplina, veía el hambre con la que hacía cada entrenamiento y siempre me enseñó lo mejor. Creo que como soy hoy de disciplinado es en gran parte gracias a él y a mis padres".

P: Ya sin Caterine Ibargüen en el equipo, ¿cómo ve a Colombia en este Mundial?

R: "Colombia trae atletas talentosos, en salto largo creo que daremos sorpresas y en marcha pues está por escribirse. En general son atletas jóvenes, para muchos de ellos será su primer Mundial de atletismo. Sé que gozarán este Mundial, así como yo lo haré haciendo los 20 y los 35 kilómetros".

P: ¿Qué es para usted la marcha y cuál debería ser el futuro de esta disciplina?

R: "Pienso que hacer marcha es un arte, que para mí se podría considerar extremo porque llevas cada parte de tu cuerpo al límite y además manteniendo una técnica. Pienso que hacer marcha es como hacer la etapa reina de montaña del Tour de Francia, donde vas al límite desde que sales hasta que llegas y donde debes aprender a llevar tu cuerpo al límite para ganar. Creo que lo más importante es que World Athletics haga campañas para difundir más esta modalidad al mundo. Cuando conoces realmente cuál es la esencia de la marcha atlética, realmente aprecias hacer o ver algo único. Por eso inicié a marchar cuando era pequeño, era algo único, difícil de hacer, porque me gustan los retos grandes".

