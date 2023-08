"Sería un sueño el oro el mismo día que las chicas del fútbol", dice María Pérez

Budapest (AFP) – La marchadora María Pérez, una de las esperanzas de medalla de España en el Mundial de atletismo que comenzó el sábado en Budapest, competirá el domingo en los 20 kilómetros marcha, el mismo día que la selección femenina de fútbol de su país también aspira al título mundial.

La final España-Inglaterra del Mundial femenino de fútbol se disputa muy lejos de Hungría, en Sídney (Australia), pero comenzará después de que María Pérez (27 años) haya competido, por lo que la atleta andaluza confía en poder seguirla por televisión y animar a distancia a su amiga Esther González.

Pregunta: Puede ser campeona del mundo el mismo día que la selección española femenina de fútbol, ¿los dos oros son posibles?

Respuesta: "Sería un sueño que lo lograra el mismo día que las chicas del fútbol. He ido siguiendo la actuación de la selección estos días. Tengo además una amiga en el equipo, Esther González, que es de mi zona (Granada, sur de España), por la que he podido ir sabiendo. Espero sinceramente que el sueño de ambas se nos cumpla y además el mismo día. Hay que dar la enhorabuena a la selección por haber llegado a una final, que es algo ya enorme, y ahora puede ser el equipo campeón del mundo, que sería algo todavía más enorme. Compito ese mismo domingo antes de la final, pero seguramente trataré de verlo, como pueda. Igual parte me pilla en el control antidoping, o donde sea, pero lo intentaré".

P: Inscrita en los 20 y 35 kilómetros, ¿tiene una prioridad?

R: "La prioridad para mí son los 20 kilómetros, que es la primera final de las dos y la que es la disciplina olímpica. Los 35 km ya van después. En los últimos tiempos he ido preparándome más para los 20 kilómetros".

P: En mayo batió el récord del mundo de los 35 kilómetros marcha, ¿siente que la van percibir como la rival a batir?

R: "Es normal que se me vea como la rival a batir, al fin y al cabo es una plusmarca mundial. Pero ya hace unos meses del récord, así que vamos a ver ahora cómo se da todo. Ya lo dije allí en Podebrady cuando conseguí el récord, que para mí era un grito de alegría, después de un año anterior que había sido muy duro para mí. Siempre digo que llegar a la meta ya es un triunfo, a partir de ahí vamos a ver qué se puede dar".

P: ¿Es la peruana Kimberly García la favorita por sus dos títulos mundiales del año pasado?

R: "Somos muchas las favoritas y las que estamos fuertes. Kimberly (García) es obviamente la gran favorita después de lo que consiguió el año pasado, pero también hay que tener en cuenta a otras. No nos olvidemos de las chinas, que son siempre líderes técnicamente. Se vio en el Mundial en Doha (en 2019). Siempre están ahí. Somos muchas las que estamos fuertes y podemos estar ahí".

P: Siempre se confía mucho en España en la marcha, ¿se siente la presión?

R: "Lo cierto es que llegan las grandes competiciones y es normal que se ponga el énfasis en la marcha, que es la disciplina que más ha dado al deporte español. Tenemos un equipo fuerte, que es capaz de grandes cosas, así que es normal que nos miren a los de la marcha. Pero todos estamos aquí, somos un equipo y si mantenemos el nivel puede haber buenos resultados en general".

P: ¿Cuál es su gran objetivo en el atletismo?

R: "Sobre todo, ser feliz. El año pasado pasé por malos momentos. En el atletismo estamos acostumbrados a ser una cara invisible para la sociedad. Trabajamos 365 días para hacernos ver solo en uno y eso no es fácil, así que lo principal es ser feliz".

P: ¿A quiénes ha tenido como ejemplos a seguir en el atletismo y en el deporte en general?

R: "En el atletismo tengo referentes como María Vasco o Beatriz Pascual. Pero no solo en el atletismo, también hay otros deportes que nos sirven de ejemplo y de inspiración. A mí me ocurre por ejemplo con Rafa Nadal, en todo lo que se refiere a la mentalidad".

