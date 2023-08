María Pérez, un referente LGTB+ en el deporte español

Budapest (AFP) – El año 2022 no fue precisamente el mejor de la carrera deportiva de la atleta española María Pérez, nueva campeona mundial de 20 kilómetros marcha desde este domingo, pero sí en el plano personal: contrajo matrimonio con su novia.

Anuncios Lee mas

La marchadora andaluza de 27 años es unos de los referentes LGTB+ no solo del atletismo español sino también del deporte de su país y en el pasado ha compartido reflexiones e imágenes familiares para contribuir a una mayor visibilidad.

"Lo tengo muy claro, nunca me he escondido, ni me voy a esconder", afirmó el año pasado, apenas unas semanas después de su boda, en una entrevista en el podcast Sport Life, en un episodio sobre deporte y visibilidad LGTB+.

"Somos personas y al final da igual si hombre o mujer, te enamoras de la persona. Yo no he tenido ningún problema. Tengo mi vida privada, que he intentado mantener lo más privada posible, pero cuando me ha parecido lo he contado. En mi deporte nunca tuve ningún problema, ni nunca me he sentido diferente por tener de pareja a una mujer o haberme casado con una mujer", aseguró entonces.

María Pérez defendió entonces que los deportistas de élite puedan participar en "campañas educativas" que puedan "ayudar a los más jóvenes" y puso el énfasis en que discriminar por orientación sexual o identidad de género es como el racismo, una lacra a combatir.

Con motivo del Día Internacional del Orgullo de este año, publicó a finales de junio en sus redes sociales una imagen suya besando a su esposa el día de su boda.

"Hoy más alto que nunca, ¡Feliz Día del Orgullo LGTBIQ+! Porque el amor no entiende de sexo ni de género", escribió entonces en Twitter (actual X).

En Instagram acompañó la imagen con diversas etiquetas en inglés y español: #mesdelorgullo #felizorgullo, #dosnovias, #doschicasenamoradas, #niunpasoatras, #mujerymujer y #orgullo.

"Ser feliz"

También ha hablado recientemente de manera pública de otras cuestiones de actualidad como la salud mental de los deportistas y la presión que supone la alta competición.

En la noche previa a la carrera que ganó este domingo en Budapest durmió apenas tres horas por los nervios y estuvo más tiempo dando vueltas en la cama, según reveló ella misma después de su éxito.

El oro de Budapest-2023 es el mayor triunfo de su carrera deportiva, donde hasta ahora el gran logro era el título europeo de 2018.

En los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 vivió con cierta amargura quedar cuarta ("la medalla de chocolate", como acostumbra a repetir) y en el Mundial de Eugene-2022 fue descalificada.

Después de esa temporada pasada complicada, se preparó concienzudamente con su entrenador Jacinto Garzón.

Ha trabajado duro para ello en su tierra, en Granada, con entrenamientos también en altura, en la vecina Sierra Nevada y también en Font Romeu, en el Pirineo francés.

El esfuerzo ha dado frutos y no podía evitar llorar de emoción tras su oro, el primero para una marchadora española en un Mundial.

"Mi principal objetivo en el atletismo es ser feliz. El año pasado pasé por malos momentos. En el atletismo estamos acostumbrados a ser una cara invisible para la sociedad. Trabajamos 365 días para hacernos ver solo en uno y eso no es fácil, así que lo principal es ser feliz", había dicho en una entrevista con la AFP en Budapest en vísperas de su participación.

© 2023 AFP