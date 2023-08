Zimbabue vota el miércoles en un tenso contexto político

Harare (AFP) – Una banderola del presidente zimbabuense Emmerson Mnangagwa, de 80 años, cuelga en un edificio desgastado de Mbare, un suburbio pobre de la capital Harare, en el que pide un nuevo mandato en los comicios del miércoles.

Anuncios Lee mas

Cerca de allí, en una calle no asfaltada, vendedores callejeros proponen carbón para calefacción en baldes vacíos de pintura a un dólar la unidad.

Zimbabue sufre graves problemas económicos y muchos habitantes del país del sur de África depositan sus esperanzas de un futuro mejor en las elecciones presidenciales.

La votación, en la que están inscritos 6,6 millones de zimbabuenses, tiene dividida al país.

Las ciudades son por lo general bastiones de la oposición y las zonas rurales están controladas por el partido gobernante Zanu-PF, en el poder desde la independencia. Pero Mbare, el suburbio más antiguo de Harare, se considera un campo de batalla para los comicios.

"Las carreteras no son buenas, las escuelas no son buenas, nuestra economía no es buena, ¡Esperamos que todo eso cambie!", dice a la AFP Tendai Kativhu, un carpintero que vino al mercado de Mbare con sus hijos.

Pocos lo dicen abiertamente, pero el cambio que aquí muchos esperan es representado por Nelson Chamisa, jefe de la oposición, cuya figura aparece pintada en pequeños afiches amarillos pegados en todas partes.

Pero tras una campaña marcada por manifestaciones prohibidas y detenciones de varios miembros de la oposición, en un país con una larga historia de elecciones manchadas de irregularidades, son pocos los que creen en una victoria de este abogado y pastor de 45 años.

Human Rights Watch predijo un "proceso electoral muy defectuoso" incompatible con un voto libre o equitativo.

La Coalición de ciudadanos para el cambio (CCC) de Chamisa, la "Triple C" como dice la calle, se queja de ser maltratada por las autoridades por medio de intimidación, eventos boicoteados e invisibilidad en la televisión pública.

Mapa de Zimbabue © Jean-Michel Cornu, Jonathan Walter / AFP

Irregularidades electorales

Serias irregularidades fueron constatadas en las listas electorales, por lo que se teme que la elección esté decidida desde antemano.

Sin embargo, la oposición espera sacar provecho del fuerte descontento y llevarse la victoria.

"La gente lucha, tal vez después de las elecciones cambien las cosas", dice Tawanda Gwanzura, un cocinero de 28 años.

Orador de talento, Chamisa había perdido por poco frente a Mnangagwa en 2018, una derrota que él cuestionó. El ejército disparó contra los manifestantes dos días después de las elecciones, causando seis muertos.

Durante esa primera elección tras el largo gobierno autoritario de Robert Mugabe, se registraba una fuerte esperanza de libertad, que decayó pronto.

La situación se degradó desde entonces, pues el Parlamento adoptó leyes que, según los grupos de defensa de derechos, controlan a la sociedad civil y limitan cualquier crítica del gobierno.

La economía no despegó pese a que Mnangagwa declaró que Zimbabue estaba "abierto a los negocios". Años de mala gestión hicieron huir a los inversionistas.

La economía y el desempleo son las principales preocupaciones de los electores, según un reciente sondeo que muestra también que una aplastante mayoría desaprueba la gestión gubernamental.

La inflación en este país agrícola de más de 15 millones de habitantes, rico en minerales, era de 101% en julio, según cifras oficiales, y algunos economistas consideran la cifra real más elevada.

Empleos y violencia

Chamisa promete construir un nuevo Zimbabue "para todos", combatiendo la corrupción y reactivando la economía, aunque sin detallar cómo, según sus críticos.

Para mejorar su imagen, el presidente saliente inauguró en las últimas semanas centrales eléctricas y clínicas.

Para sus partidarios, las nuevas infraestructuras son prueba de que el presidente cumple sus promesas.

En Zimbabue el presidente es elegido por mayoría absoluta. Si ningún candidato logra 50% de los votos más uno, se organiza una segunda vuelta.

"La gran pregunta es si la oposición tomará el riesgo de manifestar", dice Nic Cheeseman, experto en democracia en la universidad de Birmingham.

"Y para el gobierno la gran pregunta es hasta donde reprimir la resistencia", añadió.

© 2023 AFP