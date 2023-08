El británico Kerr sorprende a Ingebrigtsen en la final mundial de 1.500 m

Budapest (AFP) – El británico Josh Kerr dio la sorpresa en la final de 1.500 metros del Mundial de atletismo, este miércoles en Budapest, al ganar la carrera por delante del favorito noruego Jakob Ingebrigtsen.

Kerr terminó la prueba en 3 minutos, 29 segundos y 38 centésimas, su mejor marca de la temporada, mientras que Ingebrigtsen tuvo que conformarse con la plata, con un crono de 3:29.65. El bronce fue para otro noruego, Narve Gilje Nordas (3:29.68).

El escocés de 25 años consigue así su primera medalla en un Mundial, en su cuarta participación. Lo más cerca que había estado antes fue el quinto puesto del año pasado en Eugene-2022 y el sexto de Doha-2019.

El oro mundial es el mayor éxito de su carrera, después de haber sido bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Para Ingebrigtsen (22 años), vigente campeón olímpico y europeo de 1.500 metros, la plata tiene sabor amargo. Es el mismo metal que consiguió en esta prueba el año pasado y esperaba poder lograr el oro para completar su colección.

A Ingebrigtsen le ocurrió algo parecido en la final de 1.500 metros del Mundial de Eugene-2022. Entonces también era favorito y le venció otro británico, Jake Wightman, ausente en esta ocasión en Hungría por una lesión.

Donde sí fue campeón mundial el año pasado el prodigio noruego fue en los 5.000 metros y su misión será ahora defender ese título.

"Me siento ahora triste por no haber podido hacer lo que he venido haciendo toda la temporada, especialmente tratándose de una final del Mundial. Así son las cosas, me quedo decepcionado. Intenté esforzarme al 100%, pero no es fácil cuando no te sientes al 100%", lamentó Ingebrigtsen tras su plata de este miércoles.

En la final de 1.500 metros participó el español Mario García Romo, que acabó sexto (3:30.26).

