Wayde Van Niekerk, ¿el retorno del rey?

Budapest (AFP) – Parecía predestinado a suceder a Usain Bolt como gran estrella del atletismo, pero desapareció de los radares. Este año 2023 está marcando el gran regreso de Wayde Van Niekerk y el jueves, en el Mundial de Budapest, puede subirse de nuevo al podio de los 400 metros.

"Han sido muchos altos y bajos, muchos momentos de autoconvencerse antes de poder conseguirlo. Muchos días en los que te levantas sin tener ganas o en los que sientes dolor", describe el atleta sudafricano sobre este largo proceso.

Regreso a 2017. En el Mundial de Lonres, Van Niekerk, que un año antes se había proclamado campeón olímpico arrebatando además el récord del mundo (43.03) al legendario Michael Johnson, revalida su oro mundial y se confirma como el dominador de la vuelta de pista.

Amplía incluso su campo de actuación a los 200 metros, donde logra una medalla de plata. Se le escapa el objetivo del doblete 200-400 metros, solo conseguido por Michael Johnson, pero el balance es evidentemente muy positivo.

En ese momento, Van Niekerk es el único hombre en la historia del atletismo en haber corrido a la vez por debajo de los 10 segundos en los 100 metros, por debajo de los 20 segundos en los 200 metros y por debajo de los 44 segundos en los 400 metros. Desde entonces, los estadounidenses Fred Kerley y Michael Norman también lo han logrado.

'Touch rugby'

En aquel 2017, Van Niekerk tenía 25 años [tiene 31 años ahora] y se le consideraba una superestrella, un digno sucesor a un Bolt que en ese Mundial londinense estaba retirándose.

Su escalada hacia la cima se corta en seco dos meses más tarde, con la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha durante un partido de 'touch rugby' (rugby sin contacto).

Ahí empieza un larguísimo túnel para Van Niekerk, que tuvo que aprender algo de manera forzosa: "tener paciencia".

Desaparecido de las grandes competiciones internacionales, vuelve a sonar su nombre en 2021, año en el que se une al prestigioso grupo del estadounidense Lance Brauman en Florida, al que pertenece por ejemplo Noah Lyles, flamante campeón mundial de 100 metros en Budapest-2023.

Cinco años después de Londres-2017, Van Niekerk logró regresar a una final mundial en la cita en Eugene en 2022, donde acabó en quinto lugar.

La temporada de este 2023 supone un paso más allá. A principios de abril obtuvo su mejor crono desde 2017, con 44.17, y lo mejoró después a mediados de julio (44.08), lo que le permite ser el cuarto mejor de la actual temporada y, por lo tanto, candidato a todo en la final del jueves en la capital húngara.

Casi eliminado en 'semis'

"Creo que soy capaz de correr en esos cronos agresivos de nuevo. Creía que nunca iba a recuperar estas sensaciones, que no iba a volver nunca a la pista", reconocía Van Niekerk a mediados de junio en Oslo, en su gran regreso a la Liga de Diamante, el circuito de reuniones de atletismo más prestigioso.

"Hubo algo que me permitió no abandonar. Soy muy espiritual, me apoyé en la fe durante los días difíciles", asegura.

"Siempre he sido fuerte mentalmente. A pesar de eso he tenido que explorar estados en los que como chico duro no quieres encontrarte, en los que te sientes débil. He tenido que trabajar eso", explicó.

El impulso de Van Niekerk este año, ¿bastará para llegar al podio en el Mundial de Budapest?

En las series de los 400 metros pareció cómodo, pero en semifinales, el martes, tuvo más problemas y se clasificó a la final con sufrimiento, después de haber sido tercero en su serie de esa ronda.

"Tengo tiempo para recuperarme. Espero ser capaz de ganar una medalla", dijo entonces.

Otro motivo para el optimismo: no está en este Mundial el defensor del título, Norman, y tampoco estará en la final el bahameño Steven Gardiner, vigente campeón olímpico, que se lesionó durante las semifinales.

