Carlos Alcaraz lidia con la popularidad en su regreso a Nueva York

Nueva York (AFP) – A punto de comenzar su defensa del título del Abierto de Estados Unidos, el tenista español Carlos Alcaraz dijo este viernes que en ocasiones le cuesta convivir con la popularidad que le brindó aquel primer triunfo de Grand Slam.

"Mi vida cambió mucho", reconoció el número de la ATP en la conferencia de prensa previa al torneo de Nueva York (28 de agosto - 10 de septiembre).

"Ahora soy, digamos, más famoso. Mucha gente está empezando a conocer mi nombre después del US Open del año pasado", afirmó el español, señalando que incluso en Nueva York le cuesta caminar sin ser reconocido.

"Aquí en Nueva York, hay un montón de españoles, sudamericanos también. Es difícil para mí caminar normalmente a veces", explicó el jugador, de 20 años.

"Algunos días me gustaría no ser reconocido en absoluto, pero va a ser imposible. Tengo que disfrutar de esa parte también pero a veces se hace difícil", resumió Alcaraz, que aseguró que su vida personal "no ha cambiado en absoluto".

"Soy el mismo tipo, un tipo normal. Obviamente siento que soy más maduro en la pista. Siento que soy mejor jugador que hace un año", afirmó.

El triunfo de Alcaraz en 2022 en Flushing Meadows, que lo coronó además como el número uno más joven de la ATP, fue la antesala a una espectacular temporada en la que ha alzado su segundo título de Grand Slam en Wimbledon y dos trofeos Masters 1000 en Indian Wells y Madrid.

Tras aterrizar el año pasado como uno más entre los candidatos, Alcaraz se presenta en esta ocasión como el gran favorito al título junto a Novak Djokovic.

Un mes atrás, el español venció al serbio en la final de Wimbledon y Djokovic le devolvió el golpe la semana pasada en el Masters 1000 de Cincinnati en una memorable batalla de casi cuatro horas en la que salvó una pelota de partido de Alcaraz.

Djokovic "es obviamente uno de los más grandes de todos los tiempos de nuestro deporte. Todo lo que hace en el juego es increíble", dijo el español antes de apuntar al factor que más admira del serbio.

"Probablemente su fortaleza mental. Nunca se rinde. En los momentos difíciles parece que va a perder pero siempre se da la oportunidad de seguir jugando y de ganar. Probablemente eso es lo más importante que tiene, y yo trato de tomarlo para mi juego", explicó.

