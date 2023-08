Djokovic y su racha de oportunidades perdidas en el Abierto de EEUU

Nueva York (AFP) – Diez veces campeón del Abierto de Australia, el palmarés de Novak Djokovic sigue quedándose por ahora en tres títulos del Abierto de Estados Unidos, el otro Grand Slam sobre pista dura donde el lunes debutará en la jornada inaugural.

En Nueva York, el astro serbio ha encadenado frustraciones y escándalos desde su último éxito en 2018, un periodo en el que, lejos de Flushing Meadows, conquistó nueve de sus 23 trofeos de Grand Slam.

. 2022: rechazo de la vacuna anticovid

En plena carrera con Rafael Nadal por ser el tenista masculino con más trofeos grandes, Djokovic se privó de la oportunidad de competir en el Abierto de Estados Unidos negándose a ser vacunado contra la covid-19, un requisito que imponían entonces las autoridades del país a los extranjeros que querían ingresar.

El serbio, alegando que su cuerpo "es más importante que cualquier título", había vivido problemas a principios de año en Australia, a dónde viajó con la intención de participar en su torneo de Grand Slam y acabó siendo deportado.

"Desgraciadamente, esta vez no podré ir a Nueva York para el US Open", se limitó a anunciar Djokovic cuatro días antes del comienzo del torneo. En su ausencia, el español Carlos Alcaraz ganó su primer título grande y se convirtió a sus 19 años en el número uno más joven de la historia de la ATP.

. 2021: El peso de la historia

Djokovic estuvo intratable en el inicio de aquella temporada. Tras ganar su noveno Abierto de Australia, su segundo Roland Garros (batiendo a Nadal en semifinales) y su sexto Wimbledon, 'Nole' desembarcó en Flushing Meadows en posición de culminar el mayor reto del tenis: ganar los cuatro torneos de Grand Slam en el mismo año.

En Nueva York su trayectoria fue impecable hasta la final, donde le esperaba Daniil Medvedev, un especialista en pista dura pero sin títulos mayores en su vitrina. Sin embargo, el ruso explotó al máximo la presión sobre Djokovic, que se acabó derrumbando psicológicamente.

Aunque contaba con un inusual apoyo del público, Djokovic perdió el control de sus nervios y lloró en su silla cuando veía que se le escapaba la final ante Medvedev, que se impuso por 6-4, 6-4 y 6-4.

"Ese día no jugué bien. Pero lo que me hizo sentir el público, esa conexión, ese cariño y ese apoyo durante todo el partido y durante la ceremonia de entrega de trofeos, es algo que guardaré en mi corazón. Todavía puedo sentir las vibraciones de aquella noche", afirmó Djokovic esta semana.

. 2020: la improbable descalificación

La edición de 2020 estuvo marcada por la pandemia de covid-19, que llevó al aislamiento de los tenistas y la ausencia de público en las gradas.

En sus octavos de final contra Pablo Carreño, Djokovic fue irritándose a medida que el español se acercaba a la victoria en el primer set.

En un arrebato de frustración, el serbio golpeó hacia atrás una pelota que, desafiando todas las probabilidades, golpeó la garganta de una jueza de línea, una de las únicas personas presentes en ese momento en la pista central. Djokovic fue descalificado de forma fulminante.

"Necesito hacer introspección y trabajar en mi decepción para aprender de ella y seguir adelante y desarrollarme como tenista y como ser humano", declaró entonces Djokovic.

. 2019: la lesión inesperada

El serbio, entonces defensor del título, superó las tres primeras rondas sin ceder un set y se citó con Stan Wawrinka en octavos de final.

El duelo con el suizo, que le ha dominado dos veces en finales de Grand Slam (Roland Garros de 2015 y US Open de 2016), prometía ser más difícil pero al alcance del serbio.

Sin embargo, Djokovic sufrió una lesión en el hombro izquierdo y, tras perder los dos primeros sets, abandonó en el tercero (4-6, 5-7, 1-2).

"No quiero hablar de mis lesiones. Ya lo he dicho y lo mantengo. Abandoné y ya les dije que fue por culpa de mi hombro izquierdo. No hay nada más que decir al respecto", zanjó Djokovic.

