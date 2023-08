El ugandés Kiplangat gana el maratón masculino del Mundial de atletismo

Budapest (AFP) – El ugandés Victor Kiplangat fue el vencedor del maratón masculino del Mundial de atletismo, este domingo en Budapest, rompiendo así la hegemonía de Etiopía, que había triunfado en las dos ediciones anteriores.

Anuncios Lee mas

Kiplangat, de 23 años, se impuso en la mítica prueba con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 53 segundos. La plata fue para el subcampeón europeo israelí Maru Teferi (2h09:12), que adelantó en los últimos metros al etíope Leul Gebresilase (2h09:19), quien se tuvo que conformar con el bronce.

El ataque que dio la victoria a Kiplangat fue lanzado a unos cinco kilómetros del final, lo que le permitió tomar las riendas de la carrera e ir adquiriendo un pequeño margen que gestionó hasta que terminó.

El oro mundial es el mayor éxito de la carrera de Kiplangat, que el año pasado fue campeón en los Juegos de la Commonwealth.

"He hecho realidad mi sueño. Ser campeón el año pasado en los Juegos de la Commonwealth me hizo pensar que este año podía ser campeón del mundo. Mis oraciones han sido escuchadas y ahora espero poder ser campeón olímpico el próximo año en París. Hoy ha sido duro, hacía mucho calor, pero me sentí bien porque me había preparado para un clima así", declaró tras su éxito.

Con su victoria, Kiplangat rompió el dominio de Etiopía en el maratón masculino del Mundial. Los anteriores campeones mundiales habían sido de ese país, Lelisa Desisa en 2019 y Tamirat Tola en 2022.

Tola, defensor del título, fue quedando retrasado y hacia el kilómetro 35 abandonó.

Uganda consigue su segundo oro mundial en maratón, después del conseguido por Stephen Kiprotich en Moscú en 2013.

El mejor del trío de españoles participantes fue Tariku Novales, vigesimoprimero con un crono de 2h21:39, mientras que sus compatriotas Ayad Lamdassem e Ibrahim Chakir fueron 22º (2h12:59) y 24º (2h13:44), respectivamente.

"El puesto me es indiferente. Haciendo una buena carrera puedes quedar más hacia adelante o más hacia atrás. Debo estar muy contento con cómo lo he hecho", afirmó Novales.

Entre los latinoamericanos, el mejor clasificado fue el brasileño Johnatas De Oliveira, 29º con 2h15:13, mientras que el mexicano José Luis Santana fue 32º (2h15:51) y el ecuatoriano Segundo Jami terminó 36º (2h16:49).

El maratón femenino, celebrado el sábado, fue ganado por la etíope Amane Beriso Shankule (2h24:23).

© 2023 AFP