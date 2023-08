Rennes, Lille y Montpellier dejan escapar a los líderes Mónaco y Marsella

París (AFP) – El Rennes, que empató 2-2 ante el recién ascendido Le Havre, Montpellier, derrotado 3-1 por el Reims, y el Lille, goleado en Lorient (4-1), dejaron pasar una buena ocasión para unirse al Mónaco y al Marsella en lo alto de la tabla de la Ligue 1, este domingo en la tercera jornada.

Anuncios Lee mas

Serio candidato al podio, el Rennes igualó en su estadio, Roahzon Park, ante un rival en teoría inferior al que iba ganando por 2-0. Incapaz de salvar su ventaja, se topó con la eficacia de Nabil Alioui, autor de un doblete (40 y 70).

El entrenador del Rennes, Bruno Genesio, tenía razones para el enfado al dejar escapar dos puntos ante un rival que jugó la última media hora con diez futbolistas por la expulsión de Samuel Grandsir.

Teddy Teuma (a la izquierda), autor de un doblete para el Reims contra el Montpellier, el 27 de agosto de 2023 © Sylvain THOMAS / AFP

"No es admisible no marcar la diferencia y dejarnos remontar de esta manera. Estuvimos dormidos, entramos en un juego estéril. El fútbol no perdona si no le pones compromiso y agresividad. Fuimos castigados por esto", dijo Genesio.

El Lyon sigue sin arrancar

Como el Rennes, el Lille mostró sus carencias ante el Lorient. Tres días después de haber sufrido en la ida de la Europe Conference para ganar al Rijeka (2-1), los Dogues se llevaron una goleada en su segundo partido consecutivo sin victoria en la Ligue 1.

El centrocampista francés del Lorient Romain Faivre celebra con sus compañeros después de haber marcado un gol contra el Lille, el 27 de agosto de 2023 © Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Finalmente el Montpellier también desperdició la oportunidad de igualar los siete puntos de Mónaco y Marsella perdiendo en su cancha ante el Reims.

Tras vencer 4-1 en Lyon, el Montpellier sucumbió a la presión ante un Reims liderado por Teddy Teuma, autor de un doblete, que se sitúa tercero con seis puntos, los mismos que el Brest y el Estrasburgo, que ganó 2-0 al Toulouse.

Por la parte baja de la tabla, el Lyon sigue sin arrancar, igualando sin goles en Niza, y ocupa una preocupante 16ª posición a una semana de la recepción del PSG en un club lastrado por las lesiones y la suspensión de su mejor atacante, Alexandre Lacazette.

Finalmente el Clermont sufrió su tercera derrota en tres partidos ante el Metz (1-0) y es colista.

Seguido por el Ajax Amsterdam, el delantero georgiano del Metz George Mikautadze marcó el gol del triunfo en el que pudo ser su último partido en la Ligue 1.

En los partidos del sábado el PSG, vigente campeón, logró su primer triunfo del curso, 3-1 ante el Lens, segundo la temporada pasada, en el Parque de los Príncipes.

Kylian Mbappé, titular por primera vez, marcó un doblete y el otro gol lo firmó el español Marco Asensio, su primero con la camiseta del PSG.

© 2023 AFP