España corona su gran Mundial con una plata histórica de Katir en 5.000 metros

Budapest (AFP) – España terminó el Mundial de atletismo de Budapest con una alegría, la plata de Mohamed Katir este domingo en los 5.000 metros, en una final emocionante donde fue adelantado casi sobre la línea por el noruego Jakob Ingebrigtsen.

Anuncios Lee mas

"Estoy muy feliz por irme con una plata a mi país, muy orgulloso peleando con los mejores de los 5.000 metros. Por poco ganó a Jakob, me faltaron fuerzas en los últimos dos metros, pero estoy muy contento con esta medalla", declaró Katir tras la final.

"Lo he dado todo hoy. Jakob me ganó en esos últimos metros y es una pena, pero no puedo estar triste con una medalla de plata en un Mundial", apuntó.

Nunca en la historia España había logrado una medalla mundial en los 5.000 metros masculinos, una de las pruebas más exigentes y emblemáticas del atletismo.

Después de los cuatro oros logrados en la marcha, con los dobletes de María Pérez y Álvaro Martín en los 20 y 35 kilómetros, Katir estuvo a punto de añadir un quinto pero finalmente se quedó con el subcampeonato.

En cualquier caso, Budapest ha sido el mejor Mundial de la historia del atletismo español, que hasta ahora nunca había pasado de dos oros en una misma edición.

Con las cinco medallas, España iguala también su récord de número total de metales que logró en otras cuatro ediciones (1993, 1997, 1999, 2003).

Ingebrigtsen (22 años) terminó con un tiempo de 13 minutos, 11 segundos y 30 centésimas, mientras que Katir acabó a 14 centésimas, con 13:11.44.

El bronce fue para el keniano Jacob Krop (13:12.28), que dejó sin podio al guatemalteco Luis Grijalva (13:12.50), que repitió el cuarto puesto del año pasado en el Mundial de Eugene (Estados Unidos).

Tanto para Ingebrigtsen como para Katir, estos 5.000 metros llegaban con aroma a revancha después de la prueba de los 1.500 metros de esta semana.

Allí el noruego, que era favorito, tuvo que conformarse con la plata, mientras que Katir ni siquiera consiguió superar las semifinales.

Ingebrigtsen ha repetido en Budapest-2023 la actuación de Eugene-2022: plata en 1.500 metros y luego oro para resarcirse en los 5.000 metros.

Añade este título a su brillante palmarés, donde destaca especialmente el título olímpico de 1.500 metros en los Juegos de Tokio, además de sus cuatro oros europeos.

Por su parte, Katir (25 años), que este año había batido el récord de Europa de los 5.000 metros con el 12:45.01 que corrió en julio en Mónaco, suma su segunda medalla en un Mundial, después del bronce que consiguió en Eugene en los 1.500 metros.

El noruego Jakob Ingebrigtsen (izq.), tras ganar la final de 5.000 metros del Mundial de atletismo, con el español Mohamed Katir (plata) a la derecha, en Budapest, el 27 de agosto de 2023 © Attila Kisbenedek / AFP

En los 5.000 metros fue también plata en el Europeo del año pasado en Múnich.

Grijalva, de nuevo cuarto

En la final de 5.000 metros participaba otro español, Ouassim Oumaiz (13:31.99), que acabó decimosexto y último entre los corredores que terminaron la carrera.

El guatemalteco Luis Grijalva (izq., cuarto), el español Mohamed Katir (c, plata) y el noruego Jakob Ingebrigtsen (drcha., oro) tras la final de 5.000 metros del Mundial de atletismo de Budapest, el 27 de agosto de 2023 © Attila Kisbenedek / AFP

En el caso de Luis Grijalva (24 años), el cuarto puesto supone repetir la posición de hace un año en Oregón. Ese cuarto lugar es la mejor actuación de Guatemala en un Mundial de atletismo, donde se le sigue resistiendo la primera medalla de su historia en esta competición.

La plata olímpica de Erick Barrondo en los 20 kilómetros marcha de Londres-2012 sigue siendo el gran éxito de referencia del atletismo de Guatemala.

Grijalva ha rozado la medalla mundial en dos ocasiones y en los Juegos de París-2024 se perfila como uno de los hombres a seguir por su progresión en la prueba, que le sitúa compitiendo de tú a tú con los mejores fondistas del planeta.

© 2023 AFP