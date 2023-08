Oenegés critican decisión "cruel" de talibanes de prohibir a las afganas el acceso a un parque nacional

Kabul (AFP) – La decisión del régimen talibán de prohibir a las mujeres afganas el acceso al parque de Band-e-Amir, destino turístico de las familias por sus espectaculares lagos en la provincia de Bamiyán, es "cruel", denunciaron el lunes varias organizaciones.

Anuncios Lee mas

"No contentos con privar a las chicas y las mujeres de la educación, el empleo y la libertad de movimientos, los talibanes también quieren retirarles los parques y el deporte, y ahora incluso la naturaleza", criticó Heather Barr, directora adjunta para los derechos de las mujeres en la oenegé Human Rights Watch.

"Paso a paso, los muros se cierran para las mujeres, cada casa se convierte en una cárcel", denunció en un comunicado, calificando esta decisión de "cruel" y "totalmente deliberada".

El ministro afgano de la Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, Mohammad Khalid Hanafi, justificó el sábado la decisión en una visita a la provincia de Bamiyán porque el uso del hiyab (un velo que cubre cuerpo y cabeza) no había sido respetado en los últimos dos años.

"Tenemos que tomar medidas graves desde hoy" para evitar esta falta de respeto por el hiyab, dijo.

"Las mujeres y nuestras hermanas no podrán ir más a Band-e-Amir mientras no hayamos establecido directivas (...). El turismo existe, pueden hacer turismo, pero el turismo no es obligatorio", añadió.

Desde su regreso al poder en agosto de 2021, los talibanes no han dejado de reducir los derechos de las mujeres afganas, que no pueden acceder a las escuelas secundarias ni a las universidades, ni tampoco trabajar para las oenegés ni en la función pública.

"¿Alguien puede explicar por qué es necesaria esta restricción impuesta a las mujeres que van a Band-e-Amir para cumplir la 'sharia' y la cultura afgana?", se pregunta en la red social X (antes Twitter) el enviado especial de la ONU para los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett.

Tras el anuncio de la medida, varias mujeres afganas mostraron su indignación en las redes sociales con imágenes de su visita a este parque, en el centro del país.

"Band-e-Amir habla de paz y belleza. Espero que los talibanes encontrarán un día estos conceptos en su corazón vacío", escribió una de ellas en X, antes Twitter.

El parque está compuesto por una serie de lagos de aguas turquesas y es un destino turístico para muchas familias.

A unos kilómetros del parque se encuentra el valle de Bamiyán, incluido en el patrimonio mundial de la Unesco en 2003 y famoso por unas estatuas gigantes de budas que los talibanes destruyeron en 2001.

burs/vk/es/mb

© 2023 AFP