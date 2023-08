Los hermanos Cerúndolo dejan huella para Argentina en el Abierto de EEUU

Nueva York (AFP) – Con dos vibrantes remontadas, los hermanos Juan Manuel y Francisco Cerúndolo lograron este lunes el primer triunfo de sus carreras en el Abierto de Estados Unidos marcando el paso a la amplia delegación argentina.

Los Cerúndolo son el primer par de hermanos argentinos en lograr victorias en un mismo torneo de Grand Slam.

"Estoy muy contento porque ganamos los dos y es una alegría muy grande para nosotros y para Argentina", declaró Francisco Cerúndolo, que actualmente ostenta la mejor posición del tenis argentino con su número 20 de la ATP.

El primero en avanzar fue Juan Manuel, el hermano menor, que hizo una demostración de madurez al remontar dos sets para ganar su primer partido en un cuadro principal de un Grand Slam.

Cerúndolo, número 93 de la ATP, venció al bielorruso Ilya Ivashka Ivashka (103) por 2-6, 6-7 (4/7), 6-3, 6-3 y 6-3 en tres horas y media de partido en la pista 4 de Flushing Meadows (Nueva York).

El tenista de Buenos Aires, de 21 años, tendrá un difícil cruce de segunda ronda ante el español Alejandro Davidovich (21), que machacó 6-4, 6-4 y 6-2 al estadounidense Marcos Giron.

La victoria de Cerúndolo ratifica su buen momento sobre pista rápida, después de que llegara hasta los cuartos de final la semana pasada en Winston-Salem.

"Hoy tuve un poco de suerte. Estaba muy enojado cuando iba dos sets abajo y el rival me ayudó un poco", reconoció. "Él bajó un poco la intensidad, me dio un 'break' en el tercero al que me agarré para sacar el set. Si él hubiera pisado el acelerador igual perdía ahí".

Desde las gradas, numerosos aficionados argentinos alentaron a su compatriota hasta completar, con un espectacular 'ace', la primera remontada de dos sets de esta edición del Grand Slam neoyorquino.

"La gente estuvo increíble, no pensé que iba a tener tanto apoyo", reconoció. "Siempre acá en Estados Unidos hay muchos latinos y argentinos y está buenísimo porque cuando estás cansado, escuchas sus gritos y te ayuda mucho".

"No hay un Del Potro"

Pedro Cachín devuelve una pelota el lunes frente a Ben Shelton. © Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Otro de los que estuvieron alentando a Cerúndolo fue su hermano mayor.

"Lo estaba viendo ahí en la tele, vi el 'match point'... y luego salí a jugar yo", explicó después Francisco, que también tuvo que levantar un set en contra.

Tras casi tres horas de lucha, Cerúndolo acabó derrotando al joven estadounidense Zachary Svajda (234º) por 5-7, 6-4, 6-4 y 6-3 y celebrando su primera victoria en un US Open.

Tres meses después de llegar a los octavos de final de Roland Garros, Cerúndolo jugará la segunda ronda de Nueva York frente al checo Jiri Vesely, número 437 de la ATP.

Tanto Francisco, que posee dos trofeos de la ATP, como Juan Manuel, que ganó su único título dos años atrás en Córdoba, agarraron sus primeras raquetas de niño en la academia de tenis de su padre.

Ahora son miembros destacados de una hornada de jugadores argentinos con amplia presencia en los mayores torneos, un avance que los Cerúndolo celebran con realismo.

"Está bueno que empecemos a aparecer nuevos nombres (...) Venimos todos en ascenso, nos llevamos bien y nos empujamos el uno al otro", señaló Francisco, que aún así duda de que entre ellos pueda surgir una estrella como Juan Martín del Potro, quien celebró su único Grand Slam precisamente en el US Open en 2009.

"Creo que no hay un Del Potro, alguien que sea súper distinto. Todos somos muy buenos pero para mí no hay uno que sea tan crack", afirmó. "A medida que pase el tiempo capaz que uno pueda llegar ahi pero 'Delpo' lo hizo a los 19 o 20 años y nosotros tenemos entre 22 y 25".

La representación albiceleste, la cuarta más nutrida en la rama masculina con ocho representantes, solo sufrió el lunes la eliminación de Pedro Cachín frente al joven estadounidense Ben Shelton.

Cachín, número 66 de la ATP, desperdició un set en contra hasta caer por 1-6, 6-3, 6-2 y 6-4 frente a Shelton (47º), una de las promesas estadounidenses.

En el cuadro principal también figuran Guido Pella (203º de ATP), Tomás Etcheverry (34), Sebastián Báez (32), Facundo Díaz Acosta (94) y Diego Schwartzman (114).

