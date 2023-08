El australiano Groves hace doblete, Evenepoel sigue líder de la Vuelta

Burriana (España) (AFP) – El australiano Kaden Groves ganó al esprint este miércoles la quinta etapa de la Vuelta a España, entre Morella y Burriana, de 186,2 km, tras la que el belga Remco Evenepoel se mantiene como líder de la general.

Anuncios Lee mas

Groves (Alpecin-Deceuninck), que ya se había impuesto la víspera en Tarragona, superó en la meta de Burriana al italiano Filippo Ganna (Ineos), que fue segundo, y al belga Dries Van Gestel (TotalEnergies).

"Fue otro final estresante (...) el equipo estuvo fuerte, sufrimos una caída pero todavía teníamos muchos compañeros, y afortunadamente, teníamos a nuestro lanzador", dijo tras la etapa el australiano, que ya había ganado una tercera etapa en la Vuelta del pasado año.

Evenepoel (Soudal-Quick Step), que se enfundó el maillot rojo de líder con su victoria en la tercera etapa, se mantiene al frente de la general por delante del español Enric Mas.

El líder de la Vuelta, que apunta a renovar corona, incluso afianzó su ventaja al sorprender a todos y llevarse el esprint intermedio situado a 11 km de la meta.

"Quería meterme en el esprint intermedio como ha hecho Remco pero me ha pillado el toro. He visto la pancarta de dos kilómetros y la siguiente que he visto pensaba que era la de uno pero ya era la del esprint", se lamentó Mas tras la etapa.

El belga tiene 11 segundos de ventaja sobre Mas (Movistar) y 17 sobre el francés Lenny Martinez (Groupama), que ocupa el tercer cajón del podio.

Escapada sin premio

La etapa se vio marcada por la larga escapada del uruguayo Eric Fagúndez (Burgos-BH), campeón nacional de contrarreloj, que saltó cuando sólo se llevaban cerca de 20 km de carrera.

Llegó a tener más de cinco minutos de ventaja pero en cuanto los equipos de los hombres fuertes empezaron a tirar del pelotón, su ventaja se fue reduciendo drásticamente.

Fagúndez fue alcanzado por el argentino Eduardo Sepúlveda (Lotto Dstny) a dos kilómetros del alto de Ibola, única dificultad puntuable del día, a 53 km de la meta.

El argentino coronó en solitario por delante de Fagúndez, pero ambos corredores acabarían siendo alcanzados por el pelotón a 38 km de meta.

En los últimos seis kilómetros empezó la batalla por las posiciones para esprint y a tres para el final se produjo una caída de varios corredores que no afectó a los grandes favoritos.

En la recta final, Groves, que la víspera le había remontado al colombiano Juan Sebastián Molano en Tarragona, lanzó su esprint el primero y aguantó la acometida del italiano Ganna, que a punto estuvo de sorprenderle.

El jueves tendrá lugar la 6ª etapa de la ronda española de 183,5 km entre La Vall d'Uixó y e Pico del Buitre, a casi 2.000 metros de altitud y con rampas del 15 y el 16%.

En una etapa de montaña, el pelotón tendrá que superar dos altos de tercera categoría antes de finalizar la etapa en uno de primera.

© 2023 AFP