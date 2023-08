El festival de Deauville celebra el cine de EEUU pese a la huelga en Hollywood

París (AFP) – El festival de cine estadounidense de Deauville, en el oeste de Francia, será inaugurado el viernes con la huelga en Hollywood como telón de fondo y sin estrellas, empezando por Natalie Portman.

El festival, en el que se proyectarán 80 filmes, se prolongará hasta el 10 de septiembre. Su jurado estará presidido por el actor y director francés Guillaume Canet.

Esta edición, la 49ª, será especial por el impacto de la huelga en el sector del cine estadounidense.

Desde hace dos meses, actores y guionistas paralizan la industria cinematográfica de Estados Unidos, reclamando mejores sueldos y una regulación del uso de la inteligencia artificial.

Su poderoso sindicato, el SAG-AFTRA, prohíbe a todos sus miembros rodar durante la huelga y participar en la promoción de películas.

Así las cosas, ni Natalie Portman ni Jude Law, Joseph Gordon-Levitt ni Peter Dinklage acudirán este año a la ciudad costera de Normandía.

Aún así, el festival anunció que deseaba mantener su programación.

"Es en este contexto de resistencia que hemos escrito la historia de esta edición, donde el cine independiente prepara el futuro en una industria en plena mutación", subrayaron los organizadores.

Con todo, el evento contará con la presencia de directores como Todd Haynes ("May December", con Natalie Portman y Julianne Moore) y Rebecca Miller ("She came to me", con Peter Dinklage, Marisa Tomei y Anne Hathaway), o Jerry Schatzberg, de 96, que será homenajeado.

Catorce filmes estarán en liza por el gran premio, otorgado el año pasado a "Aftersun", de Charlotte Wells.

