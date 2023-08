Tsitsipas alarga su maldición en el US Open cayendo ante el joven Stricker

Nueva York (AFP) – El griego Stefanos Tsitsipas, séptimo del ránking masculino, fue eliminado este miércoles por el joven suizo Dominic Stricker en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, donde sigue acumulando frustraciones.

Tsitsipas, subcampeón del pasado Abierto de Australia y del Roland Garros de 2021, sucumbió ante Stricker, número 128 de la ATP, por 7-5, 6-7 (2/7), 6-7 (5/7), 7-6 (8/6) y 6-3 en cuatro horas y cuatro minutos de partido.

El griego, que no ha pasado de la tercera ronda en seis ediciones en Flushing Meadows, llegó a servir para ganar el partido con ventaja de 3-5 en el cuarto set pero el suizo logró un quiebre que le dio vuelo para la remontada.

"No creo que me pasara antes", dijo Tsitsipas sobre ser quebrado al servir para ganar. "Normalmente soy mucho más duro mentalmente, y lo he demostrado remontando... Hoy no ha sido el caso. No fui capaz de recuperarme después".

"Su saque fue un gran arma que le vino muy bien", dijo sobre su desconocido rival.

"Lo he conseguido de alguna manera, no sé cómo", reconoció de su lado Stricker, que sólo había ganado un partido de Grand Slam antes de esta semana.

"La verdad es que me he quedado sin palabras, pero es un gran día", celebró el joven de 21 años.

En sus dos anteriores apariciones en Nueva York, Tsitsipas fue eliminado en la primera ronda de 2022 frente al colombiano Daniel Galán y en la tercera de 2021 ante Carlos Alcaraz, en el partido que lanzó al estrellato al español a sus 18 años.

Tsitsipas volvió cerrar la temporada de Grand Slams con baja nota a pesar de sus recientes cambios en su equipo, para el que recuperó al australiano Mark Philippoussis y dio un "descanso" a su padre Apostolos.

"De ninguna manera debo culpar a ninguna persona ni a ningún miembro de mi equipo", subrayó el ateniense. "Todo en la pista está bajo mi control y bajo mis talentos, y la forma en que puedo jugar a este deporte se demuestra en la pista".

"Si no soy capaz de rendir, entonces es que no lo estoy haciendo bien", recalcó.

© 2023 AFP