Agnetha, cantante de ABBA, regresa con un tema como solista

Estocolmo (AFP) – La sueca Agnetha Faltskog, cantante de ABBA, presentará el jueves un tema solista, dos años después del lanzamiento de un último álbum por la legendaria banda pop.

"Estreno mundial de 'Where Do We Go From Here'" en BBC2 radio el jueves, escribe la artista, de 73 años, en un post en Instagram.

En el acrónimo ABBA, Falstskog y Anni Frid Lyngstad representaban las dos A, junto a las dos B, Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson.

La cantante despertó curiosidad la semana pasada cuando publicó un primer post en Instagram: "Where Do We Go From Here", sin más comentarios.

Faltskog siguió una carrera como solista después de la separación del cuarteto sueco a finales de 1982, lanzando varios álbumes, incluyendo el último "A" en 2013.

ABBA se reunió en septiembre de 2021 para lanzar un álbum y un espectáculo de hologramas digitalizados.

Los cuatro integrantes habían comenzado a ser conocidos a finales de la década de 1960 y comenzaron un éxito mundial después de su triunfo en Eurovisión de 1974 con su primer éxito "Waterloo".

En abril de 2018, la exbanda reveló que había regresado al estudio por primera vez en casi cuatro décadas.

Este regreso se concretó con el lanzamiento de un álbum "Voyage" en septiembre de 2021 y "ABBA Voyage", un espectáculo de los avatares digitales del cuarteto unos meses más tarde.

