Richardson y Lyles llegan a Zúrich con la inercia de sus oros en Budapest

Zúrich (Suiza) (AFP) – Apenas cuatro días después de haber pasado página a los Mundiales de Budapest, en los que brillaron con luz propia, las estrellas de la velocidad aterrizan en la reunión de la Liga de Diamante de Zúrich (Suiza) este jueves, con Sha'Carri Richardson y Noah Lyles al frente.

. Richardson y Lyles, estrellas estadounidenses

Sus primeros pasos tuvieron un paréntesis de dos años, entre la suspensión por un control positivo por cánnabis y baja forma, mental y deportiva, pero a Sha'Carri Richardson le bastó con una sola gran cita para brillar en la escena internacional.

En una semana, la estadounidense de 23 años se convirtió en la nueva reina de los 100 metros, con el mejor crono de la historia en la final mundialista (10.65), encadenó con un bronce en los 200 m, y concluyó con el oro en el 4x100 m femeninos.

Su personalidad y su imagen rompedora, con sus peculiares trenzas y sus interminables uñas, han supuesto un soplo de aire fresco en el deporte estadounidense y por extensión en el atletismo mundial.

En Zúrich, la joven texana confía en volver a ser protagonista en el prestigioso estadio de Letzigrund, que presentará una gran entrada. Aunque no estarán Shelly-Ann Fraser-Pryce y Marie-Josée Ta Lou, la jamaicana Elaine Thompson-Herah, vigente doble campeona olímpica de los 100 m y de los 200 m sí estará presente.

En hombres, Noah Lyles firmó un triplete en la capital húngara: el primer doblete en 100 m y 200 m desde el jamaicano Usain Bolt en 2015, y el oro en los 4x100 m masculinos.

Lyles correrá los 200 m, su distancia fetiche, en la pista suiza. Tratará de hacerle frente su joven compatriota Erriyon Knighton, plata en Budapest. Aunque no estará Letsile Tebogo.

. Podio al completo de Budapest en salto con pértiga

Proclamada campeona del mundo de los 200 m por segundo año consecutivo, acercándose más aún al récord del mundo de 'Flo-Jo' que se remonta a hace 35 años, esta vez a siete centésimas (21.41 por 21.34), Shericka Jackson disputará los 200 en Zúrich.

"Ya he cumplido mis objetivos de la temporada", explica Jackson.

La jamaicana de 29 años no promete una actuación supersónica en los 200 m el jueves. "Espero hacer una buena carrera, pero no creo que sea superrápida", estima. "He venido a divertirme".

Otros flamantes campeones del mundo son esperados en Letzigrund, el noruego Karsten Warholm en los 400 m vallas, el italiano Gianmarco Tamberi en salto de altura, la venezolana Yulimar Rojas en triple salto o el indio Neeraj Chopra en lanzamiento de jabalina.

En salto con pértiga, el podio al completo de Budapest estará en Zúrich, con el campeón sueco Armand Duplantis, el filipino Ernest Obiena, el australiano Kurtis Marschall y el estadounidense Chris Nilsen.

