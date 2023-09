Colombianos Farah y Cabal dicen adiós a los Grand Slams en el US Open

Nueva York (AFP) – Los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal fueron eliminados este viernes en el torneo de dobles del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de una extraordinaria carrera en la que llegaron a ser la pareja número uno mundial.

Los colombianos Juan Sebastián Cabal (izquierda) y Robert Farah fueron eliminados el viernes del US Open.

En su última aparición en un gran escenario, la dupla cafetera fue capaz de plantar batalla a los principales favoritos al título, el neerlandés Wesley Koolhof y el británico Neal Skupski.

Farah, de 36 años, y Cabal, de 37, igualaron el set inicial en contra pero, tras pugnar durante dos horas y 35 minutos, cedieron finalmente por marcador de 7-6 (7/2), 1-6 y 6-3.

Numerosos aficionados colombianos y de otros países latinoamericanos acudieron a la pista 12 de Flushing Meadows (Nueva York) para animar a estos grandes referentes del tenis de la región, que tras la derrota recibieron una enorme ovación.

"Me sentí muy contento con la gente, con el ambiente, con cómo se dio el partido", declaró Cabal en la conferencia de prensa. "Estos últimos partidos, tanto en Wimbledon como acá, han sido contra parejas buenas y han sido peleados. No hay mejor manera de despedirse que así, luchándola, dándola toda, con un ambiente increíble en la cancha".

"Hay que agradecerle a los colombianos y a toda la gente de otros países que nos apoyan", recalcó. "Se dio todo hasta la última bola. En cada partido, en cada torneo lo hicimos y se cierra un bonito ciclo".

Un año atrás, la pareja colombiana protagonizó un brillante recorrido por el US Open hasta su caída en el último 'tiebreak' de las semifinales ante el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury, quienes acabaron alzando el título.

"La toma de la decisión (de retirada) no es por falta de nivel o porque nos veamos lejos de ganar estos torneos", subrayó Cabal. "Fácilmente pudimos estar en esta conferencia como ganadores ante los número uno del mundo, pero no habría cambiado la decisión. Ni siquiera ganando el US Open".

"No es que no nos sintamos capaces (...) es por cerrar un ciclo", recalcó.

"Requiere más valentía hacerlo así que cuando ya el cuerpo o el ranking no te dan", agregó Farah. "Yo le doy más prioridad a la familia".

El deseado oro olímpico

Amigos desde la infancia, Farah y Cabral han logrado algunas de las mayores hazañas del deporte colombiano conquistando juntos 19 títulos de la ATP.

En ese palmarés sobresalen las dos coronas de Grand Slam de 2019, Wimbledon y el US Open, y los títulos del Máster 1000 de Roma en 2018 y 2019.

"Fue algo histórico, algo único. Hay un antes y un después en el tenis para Colombia", dijo Cabal sobre sus dos títulos grandes. "Ojalá sea el comienzo de algo muy lindo para futuras generaciones y para el tenis latino".

La temporada de 2019 la terminaron en la cima del ranking de dobles de la ATP antes del largo parón por la pandemia de coronavirus.

La pareja enfrentó su punto más bajo en enero de 2020 cuando la Federación Internacional de Tenis suspendió temporalmente a Farah por dar positivo en boldenona, un esteroide prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje.

Un mes después el jugador, hijo de inmigrantes libaneses y nacido por azar en Canadá, fue autorizado a volver a las canchas tras aclarar que el dopaje fue provocado por ingerir carne contaminada en Colombia.

El pasado mes la pareja anunció su retirada conjunta del tenis profesional este año. Sus últimos eventos serán con la selección colombiana en Copa Davis, el ATP 125 de Bogotá y los Juegos Nacionales de Colombia.

"La idea es seguir con la responsabilidad que llevamos, ponernos la camiseta de Colombia, hacerlo bien, tratar de llegar lo mejor preparados posible y salir ganadores contra Ucrania (Copa Davis). Luego ir a Bogotá y tener una linda despedida allí", expuso Farah antes de reconocer la gran espina clavada que les quedó en su carrera.

"Lo que más nos hubiera gustado tener dentro de nuestro repertorio sería una medalla olímpica. Llegamos hasta el diploma" en Tokio-2020, recordó.

