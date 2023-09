El joven Lamine Yamal, gran novedad de España para Georgia y Chipre

Las Rozas de Madrid (España) (AFP) – El joven atacante del Barcelona Lamine Yamal es la gran novedad de España para los partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2024 contra Georgia y Chipre.

El seleccionador Luis de la Fuente anunció este viernes la lista para estos compromisos en los que Yamal, de 16 años, podría convertirse en el jugador más joven en debutar con la Roja.

"Es un futbolista con un potencial excepcional, se le ha visto que tiene este toque, esa varita de Dios que es diferente", aseguró De la Fuente.

"Yo miro la capacidad, la categoría y el nivel del futbolista y está preparado para competir al máximo nivel y en la selección", afirmó el seleccionador, al dar la lista para esos encuentros, insistiendo en que es "genial".

El seleccionador español siguió contando con Aymeric Laporte, que sorprendió en esta ventana de fichajes marchándose al fútbol árabe desde el Manchester City.

"Laporte está en un momento muy bueno, está en forma, y seguramente estemos en una etapa de cambio, seguramente el futuro lleve a que muchos futbolistas en diferentes edades vayan, puede ser que el escenario sea eso y tenemos que adaptarnos a la realidad", consideró el seleccionador español.

En una rueda de prensa en la que De la Fuente pidió "perdón" por sus aplausos al suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que el viernes pasado decidió no dimitir, afirmó que no llevó a Borja Iglesias "por motivos deportivos".

El delantero del Betis había afirmando que no volvería con la selección mientras no hubiera cambios tras la no dimisión de Rubiales después de su beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial.

Los jugadores de la Roja se reunirán el próximo lunes, en que la Selección realizará un entrenamiento a puerta abierta por la tarde.

España se mide el 8 de septiembre a Georgia y cuatro días más tarde se enfrentará a Chipre en Granada en sendos partidos de clasificación para la Eurocopa de Alemania-2024.

Porteros: Kepa (Real Madrid), Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal/ENG).

Defensas: Aymeric Laporte (Al-Nassr/KSA), David García (Osasuna), Robin LeNormand (Real Sociedad), Dani Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Atlético de Madrid), Pau Torres (Aston Villa/ENG), Alejandro Balde (Barcelona), José Luis Gayá (Valencia)

Centrocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City/ENG), Martín Zubimendi, Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain/FRA), Gavi (Barcelona), Alex Baena (Villarreal)

Delanteros: Morata (Atlético de Madrid), Joselu (Real Madrid), Marco Asensio (PSG/FRA), Nico Williams (Athletic de Bilbao), Dani Olmo (Leipzig/GER), Lamine Yamal (Barcelona), Abel Ruiz (Braga/POR)

