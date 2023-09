Muere Steve Harwell, exlíder de la banda Smash Mouth

Nueva York (AFP) – Steve Harwell, fundador y exlíder de la banda estadounidense Smash Mouth, mundialmente conocida por sus hits "All Star" y "Walkin' on the Sun", murió a los 56 años a causa de una enfermedad, informó el lunes el agente del grupo.

Steve Harwell, del grupo Smash Mouth, en un concierto en EEUU el 10 de marzo de 2012 © Mike McGinnis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archivos

El cantante, que dejó la banda en 2021 por razones de salud, murió en su casa de Boise (Idaho, norte) "rodeado de su familia y amigos", según informó el representante de Smash Mouth, Robert Hayes, a la revista Rolling Stone en un comunicado. La muerte fue atribuida a complicaciones derivadas de una enfermedad hepática. Nacido en 1967, Harwell fundó Smash Mouth en California en 1994 con Kevin Coleman a la batería, Greg Camp a la guitarra y Paul De Lisle al bajo. Según musicólogos, la banda, que sigue existiendo, aún mantiene su mezcla de pop, rock, ska y punk. Smash Mouth alcanzó la fama mundial en 1997 con el álbum "Fush Yu Mang" y el éxito "Walkin' on the Sun", que, según declaró Harwell a Rolling Stone en 2019, "cambió la música y la forma en que la gente escucha música" gracias al "sonido que creamos" y "nadie ha podido copiar". En 1999, la banda se anotó otro triunfo con "All Star", nominado a los Grammy, que también apareció en la banda sonora de la taquillera película "Shrek". Según el diario The New York Times, "All Star", que se ha adaptado muchas veces a lo largo de casi 25 años, se ha escuchado casi mil millones de veces en Spotify. Harwell abandonó la banda en octubre de 2021 tras un concierto en el estado de Nueva York en el que, entre otras cosas, insultó al público. Con Harvell, Smash Mouth vendió diez millones de discos en todo el mundo, según el comunicado del agente. © 2023 AFP