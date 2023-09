Director japonés Hamaguchi se adentra más en el alma humana con "Evil does not exist"

Venecia (AFP) – El director japonés Ryusuke Hamaguchi, ganador de un Oscar el año pasado con "Drive My Car", se adentra aún más en los misterios del alma humana con "Evil does not exist", en concurso en el 80º Festival de Venecia.

El director de cine japonés Ryusuke Hamaguchi, director de "Evil does not exist", a concurso en la 80ª Mostra de Venecia © Tiziana FABI / AFP

"Evil Does Not Exist" ("Aku Wa Sonzai Shinai" en su título original en japonés), narra el impacto en una pequeña comunidad rural nipona de un proyecto de camping de lujo, que representa por igual oportunidades y amenazas para sus habitantes. La película se centra en especial en la relación entre un misterioso vecino de la aldea y dos encargados de relaciones públicas que el inversor ha escogido para convencer a los habitantes. El actor japonés Hitoshi Omika, intérprete en la película "Evil Does Not Exist", a concurso en la 80ª Mostra de Venecia © GABRIEL BOUYS / AFP La película se recrea en los paisajes y en la forma en cómo esa naturaleza salvaje modifica, o refuerza, el comportamiento de unos y otros. "Realmente no quería hacer nada durante un tiempo después de los Oscar, pero... sentí que podía lanzarme con esto", dijo el director en entrevista con la AFP en Venecia. "Drive My Car", convirtió a Hagamuchi en el primer director japonés nominado para el Óscar a la mejor película (2022). Acabó ganando el galardón a la mejor película internacional. "No es necesariamente presión lo que sentí, ¡simplemente necesitaba un descanso!", explica el director. "Evil does not exist" surgió como historia cuando el compositor Eiko Ishibashi le pidió a Hamaguchi que filmara imágenes en la región remota para unos conciertos. El director acabó creando un guión entero. "Como soy una persona de ciudad, puedo hablar sobre cómo es para esa gente penetrar en estos entornos naturales", explicó. El final de la película es enigmático, reconoce el director. "No estoy del todo seguro de si me gusta este tipo de final o no", dice. "Pero cuando escribo un guión, siempre me interesa asegurarme de que no me resulte aburrido. Este final brotó naturalmente", añade. "Así es como suelo representar a las personas: no es blanco y negro forzosamente", explica. "A menudo represento a personas que tal vez hacen algo terrible y, sin embargo, hay acciones y razones detrás de ello". "Evil does not existe" concursa para el León de Oro (23 películas en total), que será anunciado el próximo sábado. © 2023 AFP