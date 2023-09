Los Rolling Stones revelarán detalles de su nuevo álbum

Londres (AFP) – Los Rolling Stones revelarán este miércoles detalles de "Hackney Diamonds", su primer disco de estudio con canciones nuevas desde 2005, en un evento en Londres.

De izquierda a derecha, Ronnie Woods, Mick Jagger, Charlie Watts y Keith Richards actúan durante un concierto de la gira No Filter, el 27 de julio de 2019 en Houston (EEUU)

Es el primer álbum del mítico grupo inglés desde la muerte del baterista Charlie Watts, y el primero con material original desde "A Bigger Bang" de 2005.

El presentador estadounidense Jimmy Fallon será el anfitrión del lanzamiento en el teatro Hackney Empire, donde entrevistará a los miembros de la banda Mick Jagger, de 80 años, Keith Richards, de 79, y Ronnie Wood, de 76.

El evento será retransmitido en YouTube a partir de las 13H30 GMT. "Se trata de un evento mundial que queremos compartir con los fans de todo el mundo", dijo la banda.

Es el primer álbum de estudio de la banda desde "Blue & Lonesome" lanzado en 2016 con versiones de blues.

Según la BBC circulan rumores de que grandes artistas como Paul McCartney, Stevie Wonder y Lady Gaga participaron en el álbum.

El lanzamiento del nuevo disco fue anunciado en agosto con una enigmática publicidad que apareció en el diario local la Hackney Gazette.

El críptico anuncio hacía referencia a varias de las canciones más conocidas de la banda, incluidas "(I Can't Get No) Satisfaction", "Gimme Shelter" y "Shattered".

El anuncio enlazaba a un sitio web "hackneydiamonds.com" que llevaba la firma del sello Universal Music.

El miércoles por la mañana, el sitio web llevaba directamente al sitio web del grupo y muestra a Jimmy Fallon en un sofá.

"Nuevo álbum, música, era" está escrito encima de una cuenta regresiva antes del inicio de la "conversación" entre los Stones y Jimmy Fallon.

