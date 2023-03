Consenso en la ONU para crear un tratado de protección de la altamar

MEDIOAMBIENTE

Los estados miembros de Naciones Unidas alcanzaron un acuerdo para la redacción del primer tratado internacional de defensa de las aguas internacionales y de su biodiversidad.

Se trata de un acuerdo crucial obtenido tras más de 15 años de discusiones. Los países de la ONU llegaron a un consenso el sábado por la noche para proteger las aguas internacionales. Actualmente apenas el 1% de la altamar está protegida.

Tras dos semanas de intensas conversaciones en la sede de la ONU, incluida una maratónica sesión nocturna entre el viernes y el sábado, los delegados ultimaron un texto que no podrá sufrir alteraciones significativas.

La adopción definitiva tendrá lugar una vez que el acuerdo haya sido examinado por juristas y traducido a las seis lenguas oficiales de las Naciones Unidas.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, felicitó a los delegados, a través de su vocero, asegurando que este acuerdo era una "victoria para el multilateralismo y para los esfuerzos globales para contrarrestar las tendencias destructivas que afectan la salud de los océanos".

La altamar comienza donde terminan las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de los Estados, a un máximo de 200 millas náuticas (370 km) de la costa, por lo que no está bajo jurisdicción de ningún país.

Pese a que representa más del 60% de los océanos y casi la mitad del planeta, la altamar ha sido ignorada hasta ahora debido a que la atención se había centrado en las zonas costeras y las especies emblemáticas.

Las investigaciones científicas han demostrado la importancia de proteger todos los océanos con una biodiversidad a menudo microscópica, que proporciona la mitad del oxígeno que respiramos y limita el calentamiento climático al absorber una parte importante del CO2 que genera la actividad humana.

Las discusiones en Naciones Unidas estuvieron focalizadas también en el principio de compartir los beneficios de los recursos marinos genéticos procedentes de la altamar.

Los países en desarrollo, que no tienen los medios para financiar costosas expediciones e investigaciones, han luchado para no ser excluidos del maná que se espera con la posible comercialización por empresas farmacéuticas o cosméticas de moléculas milagrosas procedentes de estos organismos marinos que no pertenecen a nadie.

