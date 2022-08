El colombiano Nairo Quintana, descalificado del Tour de Francia 2022 por infracción médica (UCI)

Tour de Francia

A solo dos días del inicio de la vuelta a España, el ciclista colombiano que había quedado en sexto lugar en la pasada edición del tour de Francia, se convierte en protagonista inesperado de la actualidad deportiva, luego de que la Unión Ciclista Internacional lo haya descalificado de la prestigiosa carrera por infracción médica.

Según las informaciones que llegan desde la sede de la UCI, Quintana habrá sido descalificado tras dar positivo en dos controles antidopajes que se le realizaron durante la ronda gala. Estos dos controles revelaron la presencia de Tramadol, un analgésico opioide prohibido por el máximo organismo ciclístico desde 2019.

El organismo internacional precisó también que se trata de una violación de las reglas antidopaje y que el ciclista puede recurrir en un plazo de 10 días.

La UCI señaló que las dos muestras de sangre seca proporcionadas por el corredor fueron analizadas el 8 (7ª etapa) y 13 de julio (11ª etapa) durante la 'Grande Boucle' y revelaron la presencia de tramadol.

Como se trata de una primera infracción, Nairo Quintana, de 32 años, sigue siendo elegible y puede participar en el resto de las competiciones.

El equipo Arkéa-Samsic, que anunció el martes la renovación del colombiano hasta 2025, cuenta con Quintana para liderar al equipo durante la Vuelta a España, que arranca el viernes desde Utrecht, en Países Bajos.

La UCI prohíbe el uso del tramadol en competición en todas las disciplinas y categorías desde el 1 de marzo de 2019, "con el objetivo de preservar la salud de los corredores teniendo en cuenta los efectos secundarios de esta sustancia", explica la UCI en su comunicado.

Esta descalificación permite al francés Romain Bardet (DSM) ocupar la sexta posición del colombiano en la clasificación general del Tour de Francia 2022.

En la salida de la última etapa del Tour, Quintana declaró que no estaba en su mejor estado de forma. "Estos últimos días no me encontraba bien, me costaba un poco respirar, pero el trabajo de equipo en general ha sido muy bueno y estamos entre los diez primeros del Tour de Francia", dijo.

La noticia de la descalificación de Quintana en el pasado “tour” se dio a conocer horas después de que el ciclista cafetero diese a conocer a través de las redes sociales su renovación por 3 años más con la escuadra francesa Arkea.

