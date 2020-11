El fútbol y el deporte se despiden con emoción de Maradona desde Europa

Hinchas del SSC Napoli sostienen una bandera con la efigie del exjugador argentino del Napoli Diego Armando Maradona durante el partido contra el A.S. Roma en Nápoles el 7 de enero de 2013

París (AFP)

De dirigentes del fútbol y el deporte mundial a estrellas del balón de hoy y ayer, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Gary Lineker, la noticia del fallecimiento de Diego Maradona este miércoles fue recibida en Europa con palabras de emoción y reconocimiento.

Estas son algunas de las reacciones más destacadas en Europa tras conocerse la muerte del 'Pelusa' en Argentina a los 60 años:

Joseph Blatter (SUI/expresidente de la FIFA, a la AFP): "Es algo triste, muy triste, la desaparición de uno de los mejores futbolistas de nuestra época. Marcó el Mundial de México con la victoria argentina y la mano de Dios, con el que ahora se encuentra".

Thomas Bach (GER/presidente del Comité Olímpico Internacional): "Adiós a un grande. Eras un alma convulsa, pero has hecho feliz a todo el mundo con tu talento único como futbolista. Descansa en paz".

Aleksander Ceferin (SLO/presidente de la UEFA, en Twitter): "Me entristece profundamente conocer la muerte de Diego Maradona, una de las mayores y más icónicas figuras el mundo del fútbol. Alcanzó grandes cimas como un jugador maravilloso, con genio y carisma".

Rafael Nadal (ESP/número dos del tenis mundial, en Twitter): "Hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue Maradona, uno de los deportistas mas grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi más sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina".

Nápoles (ITA/exequipo de Maradona, en Twitter): "Para siempre. Ciao Diego" y "Todo el mundo espera nuestras palabras, pero ¿qué palabras podemos utilizar para expresar un dolor como el que sentimos? Por el momento, es tiempo de lágrimas, después ya vendrá el de las palabras".

FC Barcelona (ESP/exequipo de Maradona, en Twitter): "Gracias por todo, Diego".

Sevilla (ESP/exequipo de Maradona, en Twitter): "Y todo el pueblo cantó Marado, Marado Nació la mano de Dios Marado, Marado Sembró alegría en el pueblo Llenó de gloria este suelo... Eterno Diego"

Real Madrid (ESP/en un comunicado): "Diego Armando Maradona deja un legado inmenso, convertido en mito para millones de aficionados en todo el mundo".

Liga Italiana de Fútbol (en un comunicado): "Es una jornada muy triste para el mundo del fútbol. Hoy nos ha dejado una leyenda de nuestro deporte, que hizo soñar y disfrutar a hinchas de todo el mundo", anunciando una "iniciativa especial" de homenaje a Maradona en la próxima jornada de la Serie A.

Selección de Inglaterra (su rival en el mítico duelo con Argentina en el Mundial-1986, en Twitter): "Inolvidable. Adiós, Diego. Una leyenda de nuestro deporte"

Gary Lineker (ENG/exfutbolista rival en ese partido del Mundial-1986, en Twitter): "De lejos el mejor jugador de mi generación y quizás el más grande de todos los tiempos. Después de una vida de bendiciones pero atormentada, esperemos que por fin encuentre descanso en las manos de Dios".

Michel Platini (FRA/exfutbolista y expresidente de la UEFA, a la emisora RTL): "Estoy muy triste. Soy nostálgico de una época que era bella... Se fueron Cruyff, Di Stéfano, Puskas, muchos grandes jugadores que han marcado mi juventud. Diego ha marcado mi vida".

Lionel Messi (ARG/futbolista del FC Barcelona, en Instagram): "Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va porque el Diego es eterno".

Cristiano Ronaldo (POR/futbolista de la Juventus, en redes sociales): "Hoy digo adiós a un amigo y el mundo dice adiós a un genio eterno. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un mago inigualable. Se marcha demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca será ocupado. Descansa en paz, crack. Jamás te olvidaremos", junto a una fotografía en blanco y negro de ambos.

Neymar (BRA/futbolista del París Saint-Germain, en Twitter): "DON DIEGO MARADONA... ¡Descansa en paz! Leyenda del fútbol"

Ángel Di María (ARG/futbolista del París Saint-Germain, en Instagram): "Hasta nunca, Diego. Reconocimiento eterno por todo. Siempre estarás en nuestros corazones. Nunca te olvidaremos".

Kylian Mbappé (FRA/futbolista del París Saint-Germain): "Descansa en paz, leyenda. Estarás para siempre en la historia del fútbol. Gracias por todo el placer que has dado al mundo entero. Maldito 2020".

Andrea Pirlo (ITA/exfutbolista y actual entrenador de la Juventus, en Instagram): "El Dios del fútbol se ha ido. Gracias por todo, Diego", junto a una fotografía de Maradona con el trofeo del Mundial de México-1986.

Iker Casillas (ESP/exfutbolista, en Twitter): "Día triste para el fútbol. Ha fallecido Maradona. DEP genio de este deporte"

Andrei Shevchenko (UKR/exfutbolista y actual seleccionador de Ucrania, en Instagram: "Siempre me has brindado emociones y sonrisas. Nada podrá borrar todo lo que has hecho por los enamorados del fútbol. Descansa en paz, leyenda", junto a dos fotografías suyas en compañía de Maradona.

Gheorghe Hagi (ROM/exfutbolista apodado el 'Maradona de los Cárpatos', en Facebook): "Un shock enorme para el mundo del fútbol y para todo el planeta. Una tristeza infinita golpea mi alma en este momento tras escuchar esta horrible noticia. Se ha ido un genio enorme demasiado pronto. Descansa en paz, Diego".

