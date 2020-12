Diezmada en la primera ola, una ciudad española sigue traumatizada

Anuncios Lee mas

Tomelloso (España) (AFP)

De pie frente a la morgue del hospital, Lourdes Visús Cedrián se estremece al recordar la incesante procesión de coches fúnebres para recoger cuerpos sin vida de pacientes de covid-19 a los que cuidaba apenas horas antes.

Cuando la pandemia explotó, Visús, de 56 años, trabajaba como enfermera auxiliar en Tomelloso, una pequeña ciudad española en las áridas tierras de La Mancha que vio la muerte multiplicarse.

"En los primeros días", cuenta Visús, bajaba a fumar o "incluso bajaba a pegar un grito, porque lo necesitaba".

"Pero tuve que dejar de bajar a este rincón" al ver que "se llevaban un cadáver y ya entraba otro coche fúnebre, constante, constante (...) Era muy doloroso", relata la mujer de cabellos azules.

Toda España se vio muy afectada en la primera ola, pero Tomelloso lo fue con particular crudeza, perdiendo casi el 1% de sus 36.000 habitantes.

En esta segunda ola, la historia ha sido otra, con cifras más leves. Pero los recuerdos siguen frescos.

Unas 300 personas fueron enterradas en el cementerio municipal durante la primera ola, señala a la AFP la alcaldesa Inmaculada Jiménez.

"Cada día, podían enterrarse en torno a 10, 11, 12 vecinos. Fue muy duro", afirmó.

Antes de la crisis sanitaria, Tomelloso era conocida por sus viñedos y por ser parada en la ruta turística que sigue los pasos de Don Quijote, el personaje de Miguel de Cervantes.

Pero en medio de la pandemia, la prensa llegó a llamarla la "Wuhan de La Mancha", en referencia a la ciudad china donde se detectó el virus por primera vez.

- "Parece mentira" -

El virus perdonó a pocas familias del pueblo. Ángeles Rodríguez, por ejemplo, perdió en marzo a su madre, quien estuvo una semana en el hospital.

Rodríguez, de 50 años, no pudo visitarla y la información que obtenía del desbordado hospital era escasa. "A las 3 de la mañana, nos llamaron. Fue rápido. A la 1:15 de la tarde fuimos directamente al cementerio", recuerda.

El no haber podido despedirse la derrumbó y tardó meses en poder hablar de ello. "Cuando es así, tan de repente, parece mentira, como si la hubieran atropellado", manifestó.

En el mismo hospital, Francisco Navarro debió luchar por su vida tras contraer neumonía doble.

"Allí estuve 10 días, intentando respirar", dice Navarro, un periodista local de 56 años, para quien haber pasado horas boca abajo cada día tratando de tomar aire fue "una tortura".

Sobrevivió, pero sufre de cansancio, arritmia y "melancolía". "Me he vuelto muy sentimental, lloro mucho, cualquier cosa me emociona, me hace un poco revivir aquello", expresó.

- Una "guerra" -

Para el 31 de marzo, en el hospital de Tomelloso, con 90 camas, 141 personas con covid eran tratadas por un personal exhausto y sin material suficiente para protegerse.

Visús llevó un diario sobre su experiencia. Se emociona cuando lee lo que escribió el 20 de marzo, seis días después de que España confinara a su población.

"Nos va a dejar muchas bajas esta guerra", que ha generado un "ataque masivo de la población" y provocará "daños colaterales", escribió en ese momento.

"Unos días, me iría al hospital a ayudar a mis compañeras, y otros días tengo tanto miedo que incluso me dan ganas de llamar y decir que tengo síntomas, que me quedo en mi casa en cuarentena", prosiguió.

En otra entrada, tres días más tarde, señala: "¿Cómo han sido estos días? Caóticos. No hay material para los (trabajadores) sanitarios y estamos expuestos al enemigo constantemente. Enfrentamientos con todo el mundo, ¡qué impotencia!"

Las residencias de mayores también sufrieron mucho y, a comienzos de abril, 177 de los 400 centros de la región registraban infecciones. En una residencia de 170 camas en Tomelloso, 74 personas fallecieron, según cifras oficiales.

- Aprender la lección -

Ahora, cuando España y Europa en general enfrentan la segunda ola de la pandemia, Tomelloso ha evitado lo peor y suma solo 13 muertes entre mayo y septiembre.

"Hoy hay nueve hospitalizados por covid-19 en el Hospital de Tomelloso", dijo en días recientes David Vicente Huertas, de la consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.

La diferencia, a su juicio, es que en la primera ola los casos eran diagnosticados cuando los pacientes llegaban a urgencias, mientras que ahora la detección se da mucho antes gracias a 620 rastreadores.

Luego de que decayera el confinamiento en junio, la alcaldesa Jiménez mantuvo restricciones, como la cancelación de festividades y el cierre de la piscina municipal durante el verano.

"La situación en Tomelloso a día de hoy está muy contenida, somos una de las ciudades de Castilla-La Mancha que menos número de casos tenemos por número de habitantes, lo cual quiere decir que han funcionado las medidas que hemos puesto en marcha", así como "la cautela" de los vecinos, dijo.

Navarro, el periodista, coincide en que la mejora ha sido un esfuerzo colectivo. "Hemos aprendido muy bien la lección" de la primera ola y desde entonces nos "lo hemos tomado muy en serio", aseguró.

