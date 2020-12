Al menos tres muertos en incendio en una nave ocupada por migrantes en España

Anuncios Lee mas

Badalona (España) (AFP)

Al menos tres personas murieron y una veintena resultaron heridas en Badalona, tras el incendio en una nave industrial abandonada donde vivían migrantes en condiciones precarias, indicaron el viernes las autoridades locales.

Los bomberos y los servicios médicos dieron cuenta de tres fallecidos y una veintena de heridos, entre ellos tres críticos y cuatro graves, algunos por los traumatismos provocados al saltar del inmueble para escapar de las llamas.

La planta albergaba entre 100 y 200 migrantes y el fuego se originó alrededor de las 21H00 del miércoles, indicó el ayuntamiento de esta ciudad aledaña a Barcelona.

El incendio ya se encuentra controlado, pero acceder al interior es complicado por los daños causados en la estructura del edificio y el riesgo de derrumbe, según explicaron los bomberos.

La mañana del jueves el edificio mostraba las paredes ennegrecidas por las llamas, y el olor a quemado se extendía por varias cuadras.

Más temprano imágenes ofrecidas por televisiones locales habían mostrado impresionantes llamaradas y personas encaramándose en la fachada para escapar.

- 'Creo que quedó gente dentro' -

Según vecinos y residentes, vivían migrantes irregulares, en su mayoría subsaharianos dedicados a la venta ambulante o la recogida de chatarra, que subsistían en precarias circunstancias, sin agua y cortes de luz constantes.

Un apagón puede estar en el origen del fuego, según un superviviente que aguardaba en el exterior del cordón policial a la espera de noticias de compañeros que pudieran haber quedado atrapados.

"Creo que quedó gente dentro. Somos muchos, algunos estaba durmiendo", explicó a la AFP Seydou Camara, un atlético senegalés de unos treinta años llegado hace tres a España.

La corriente eléctrica se cortó antes de las 21H00 y, mientras intentaban repararla, una vela prendió fuego a un colchón, según su versión.

"Yo estaba en la terraza, en la última planta. Al escuchar gritos entré. Casi no podía respirar y no se veía casi nada tampoco porque no había luz", añadió.

Los equipos de emergencia trabajan con drones y perros para encontrar otras víctimas. Dos fueron halladas durante la noche, pero la búsqueda su tuvo que interrumpir al producirse derrumbes parciales.

Una vez pudieron entrar nuevamente, los bomberos encontraron un tercer cadáver. "Ahora mismo no podemos descartar que no encontraremos más", indicó David Borrell, jefe del operativo.

Los servicios municipales de Badalona, de 217.000 habitantes, localizaron al menos 60 personas residentes en ese espacio, aunque otras salieron por las ventanas traseras del edificio y marcharon sin ser identificadas.

- Migrantes, irregulares y precarios -

Su alcalde, el conservador Xavier García Albiol, partidario de políticas duras contra la inmigración irregular, aseguró que vivían entre 100 y 200 personas y que había intentado desalojar el espacio en varias ocasiones.

"Nadie quiere vivir así. Todos queremos alquilar un piso, cotizar. Pero si no tienes papeles, ¿cómo alquilas un piso? Aquí somos ilegales y los ilegales no importamos a nadie", criticó Seydou Camara.

Llegado en patera a España hace tres años, Seydou llevaba un año y medio viviendo en esa nave industrial. Por el tiempo pasado en el país podría regularizar su situación, pero necesita presentar un contrato de trabajo estable... que nadie le ofrece al no tener papeles.

Este círculo vicioso fuerza a muchos migrantes, especialmente subsaharianos, a subsistir con la venta ambulante o la recogida de chatarra y a malvivir en comunidad en las muchas naves en desuso en los antiguos barrios industriales de Barcelona y sus alrededores.

