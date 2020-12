Exdiputado de Hong Kong pide asilo en EEUU

El ex diputado de Hong Kong y militante independentista Sixtus Leung en 2016

Hong Kong (AFP)

El exdiputado de Hong Kong y militante independentista Sixtus Leung anunció el viernes que había abandonado la ciudad y se había refugiado en Estados Unidos, donde pidió asilo político.

"Yo, Sixtus 'Baggio' Leung... declaro por la presente que rompo todos mis vínculos con mi familia en Hong Kong", declaró el militante en un mensaje en Facebook.

Haven Assistance, una organización prodemocracia fundada por militantes hongkoneses en el exilio, indicó que Leung abandonó Hong Kong el 30 de noviembre, que llegó a Estados Unidos al día siguiente y que decidió pedir "asilo político" ante el clima de "dura persecución" que se vive en el archipiélago.

Según la asociación, Leung indicó que había sido privado de su mandato de diputado y de su derecho de voto.

Leung aboga por la secesión de Hong Kong. Este exdiputado y otro correligionario suyo fueron encarcelados durante cuatro semanas tras haber intentado en 2016 penetrar en el parlamento, sin tener autorización.

Ambos militantes no pudieron nunca ejercer como diputados puesto que las autoridades consideraron que no habían jurado correctamente su cargo, además de exhibir banderas con el lema "Hong Kong no es China".

China impuso a finales de junio una severa ley sobre seguridad nacional en Hong Kong que controla severamente la vida política de ese territorio semiautónomo, y que restringe especialmente el derecho a manifestarse.

