Los refugiados eritreos, de exilio en exilio del Tigré a Sudán

Hamdayet (Sudán) (AFP)

Creían haber encontrado la paz en la región etíope del Tigré tras huir de Eritrea para evitar el reclutamiento obligatorio y escapar del autoritario régimen eritreo, pero la guerra de Etiopía los ha llevado a un nuevo exilio.

Estas decenas de hombres, mujeres y niños han tomado las mismas carreteras polvorientas que sus compañeros de infortunio etíopes para llegar a Sudán cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, lanzó a principios de noviembre su operación contra el partido en el poder en la región disidente del Tigré.

Enemigos de ayer, Etiopía y Eritrea firmaron la paz en 2018, cuando Abiy Ahmed expulsó del poder al Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (TPLF).

Pero la ofensiva lanzada a principios de noviembre barrió el sentimiento de protección que tenían en el Tigré los 96.000 refugiados eritreos.

Un equipo de la AFP entrevistó a algunos de ellos alojados en el centro de tránsito de Hamdayit, en la frontera oriental de Sudán.

Kheder Adam, de 30 años, vivía desde hacía dos años en un campamento de refugiados en la región de Shiraro, cerca de la frontera con Eritrea, cuando, en medio del caos de la ofensiva, perdió el rastro de su esposa y de sus dos hijos pequeños.

"Los soldados irrumpieron en nuestro campamento y comenzaron a disparar a todos, mujeres, hombres niños", explicó.

- En seguridad en Sudán -

El director sudanés del campamento, Yaaqoub Mohammad, asegura que los eritreos y los sudaneses están "a salvo" en Sudán, pero se preocupa por los que permanecen en el Tigré, después de los relatos de los refugiados que denuncian un "ataque" contra el campamento de Shiraro.

Estados Unidos considera "creíble" la información sobre la presencia de tropas eritreas en el Tigré, declaró el viernes a la AFP un portavoz del Departamento de Estado. "Instamos a esas tropas a que se retiren inmediatamente", añadió.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también expresó su preocupación por los aproximadamente 96.000 refugiados eritreos que permanecen en Etiopía.

"Los campamentos deben estar sin alimentos y existe un peligro real de hambre y desnutrición", indicó en un comunicado a principios de diciembre.

Antes del conflicto, el ACNUR y otras organizaciones humanitarias podían atender las necesidades de los refugiados eritreos en las viviendas improvisadas. Sin embargo, la mayoría de sus miembros fueron evacuados por razones de seguridad.

"Imagínense que son refugiados en un país y estalla un conflicto, se enfrentan a un doble problema", explica a la AFP el principal coordinador de emergencia del ACNUR encargado de esta crisis, Andrew Mbogori.

Para William Davison, analista de Etiopía en el grupo de reflexión International Crisis Group, hay efectivamente "indicios de que soldados eritreos han estado activos en los combates en el Tigré".

"Algunos de los refugiados eritreos que se encontraron en Etiopía habrían sido soldados eritreos que habían desertado", comenta a la AFP.

"Es posible que el gobierno eritreo quiera castigarlos por haber abandonado el ejército. Debido a la mejora de sus relaciones, el gobierno eritreo tiene más influencia sobre el gobierno etíope para que deje de acoger disidentes", añadió.

Rahwa, de 19 años, explica que llegó a Etiopía a principios de 2020. Vive en una choza oscura de hormigón con un grupo de mujeres y niños.

"Mis padres todavía están en Eritrea y me gustaría volver a casa, pero no quiero porque me alistarán inmediatamente en el ejército", dice tristemente.

Desde el comienzo de la guerra con Etiopía en 1998, el servicio nacional en Eritrea, inicialmente de 18 meses, se ha prolongado indefinidamente, a pesar del fin del conflicto.

© 2020 AFP