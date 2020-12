EEUU acusa a Irán de la "muerte probable" de un exagente del FBI

Imagen de archivo cortesía de la familia Levinson muestra ael ex agente del FBI Bob Levinson en 2007

Washington (AFP)

La administración estadounidense acusó este lunes por primera vez a Irán de estar directamente implicado en "la muerte probable" del exagente del FBI Bob Levinson, desaparecido hace 13 años, e impuso sanciones a dos agentes de inteligencia iraníes.

"El gobierno de Irán prometió dar asistencia para traer a Bob Levinson a casa, pero nunca lo ha llevado a cabo", declaró en un comunicado Christopher Wray, el director del FBI, la policía federal estadounidense.

"La verdad es que agentes de la inteligencia iraní, con la aprobación de altos funcionarios iraníes, estuvieron implicados en el secuestro y la detención de Bob", añadió.

El Departamento del Tesoro anunció sanciones para dos iraníes identificados como agentes de inteligencia, Mohammad Baseri y Ahmad Khazai, a los que acusó de estar implicados en "el secuestro, el arresto y la muerte probable del señor Levinson".

Esas sanciones son meramente simbólicas ya que es poco probable que los agentes iraníes tengan cuentas bancarias en Estados Unidos, aunque la decisión impedirá que hagan transferencias internacionales.

Un alto funcionario estadounidense instó este lunes a la administración de Joe Biden, a abordar la liberación de al menos tres estadounidenses detenidos en Irán.

"No se debería volver a negociar ningún acuerdo con Irán que no libere a los estadounidenses que están injustamente detenidos en ese país", dijo a la prensa el funcionario, que no quiso revelar su identidad.

El régimen iraní "tiene 41 años y un historial de 41 años de secuestros", insistió esa fuente, días después de que el demócrata Biden anunciara su intención de retomar la vía diplomática con Teherán.

El gobierno de Donald Trump impuso duras sanciones a Irán, incluido el intento de detener todas sus exportaciones de petróleo, tras retirarse del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, que había firmado su predecesor, Barack Obama, en 2015.

Tras suscribir ese acuerdo, Irán aceptó liberar a cuatro estadounidenses detenidos en su territorio, pero el trato indignó a los miembros del Partido Republicano de Trump porque, a cambio, Obama levantó el bloqueo impuesto a bienes iraníes.

- Un caso misterioso -

Levinson, que desapareció cuando el republicano George W. Bush era presidente, fue uno de los casos más misteriosos de desaparición de ciudadanos estadounidenses en el territorio de su enemigo iraní.

El rastro del exagente del FBI, que habría cumplido 72 años en 2020, se perdió en marzo de 2007 en Kish, una isla del Golfo.

Washington siempre afirmó que Levinson no trabajaba para el gobierno estadounidense en el momento de su desaparición. En aquel momento hacía unos 10 años que se había retirado del FBI.

Pero, según el diario The Washington Post, trabajaba para la CIA e iba a reunirse con un informante para hablar del programa nuclear iraní.

El diario estadounidense publicó que la CIA había pagado 2,5 millones de dólares a la esposa de Levinson, Christine, aceptando su responsabilidad en su desaparición.

Irán aseguró en varias ocasiones que no tenía información sobre él.

Las acusaciones estadounidenses llegan en un momento de preocupación sobre los derechos humanos en Irán, que el sábado ejecutó al opositor Ruhollah Zam por su papel en protestas contra el régimen iraní en 2017 y 2018.

