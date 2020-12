Enero de 1973: un Reino Unido dividido se suma a Europa "a bombo y platillo"

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El 1 de enero de 1973, el Reino Unido se suma oficialmente "a bombo y platillo" a la Comunidad Económica Europea (CEE) tras 10 años de duras negociaciones, pero la opinión pública británica se muestra ya reticente a la idea de poner fin a "mil años de historia".

El gobierno conservador se comprometió a marcar con gran pompa este momento calificado de "muy emocionante" por el primer ministro Edward Heath, ferviente europeo y actor principal de la adhesión.

Durante una decenas de días, y en el marco de un festival bautizado "Fanfarria por Europa", 300 manifestaciones deportivas y culturales van a alabar a través de todo el país los méritos y glorias de los nueve países asociados en el seno de la CEE ampliada.

Una selección de futbolistas de los tres nuevos miembros (Dinamarca e Irlanda también se suman a la CEE) enfrenta a un equipo compuesto por jugadores de los seis países hasta entonces miembros del bloque (Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Alemania) y se impone 2-0.

Italia presta un Miguel Ángel para una exposición, Holanda un Rembrandt. El único bemol lo marca el Louvre que se niega a dejar salir a La Gioconda.

- Hastings y Waterloo -

En vísperas del día "D", la prensa consagra sus portadas a este acontecimiento que, para el Sunday Times, cierra "un capítulo de mil años de historia para los británicos" y "aparecerá más tarde tan decisivo para la historia británica como las batallas de Hastings o Waterloo", según el Sunday Telegraph.

La prensa también se divierte con recomendaciones llenas de humor para los insulares que van a "enfrentar" a los "continentales".

"El Daily Mail advierte a sus lectores sobre todo contra el empleo intempestivo de expresiones populares que podrían chocar a los habitantes de los otros ocho países", escribe la AFP. El diario manifiesta sus "más grandes reservas" en cuanto al uso de "la expresión médica 'French crown' (corona francesa) que se refiere a la calvicie a raíz de la sífilis".

Por su parte, los adversarios más acérrimos a la adhesión organizan su última protesta. El 31 de diciembre, al son de una gaita, 500 personas participan en un desfile con antorchas delante del palacio de Westminster, sede del parlamento.

- Bombas fétidas -

El 2 de enero, una cena "europea" con 258 cubiertos organizada por el Consejo británico del movimiento europeo en el castillo de Hampton Court, antigua residencial real, lanza los festejos.

Al día siguiente, la reina Isabel II, el príncipe Felipe y Edward Heath asisten a la primera gran velada de gala en la ópera de Covent Garden. Son recibidos con bombas fétidas lanzadas por unos 200 militantes del Frente Nacional, un partido nacionalista.

La AFP describe entonces una opinión pública "dubitativa" y "profundamente dividida". La adhesión se había decidido en 1972 a través de un voto del Parlamento, y los electores no habían sido consultados por referéndum, lo contrario a lo ocurrido en los otros dos países que entraron el 1 de enero de 1973, Irlanda y Dinamarca.

- "Paraíso para los imbéciles" -

En busca de sondear al "hombre común", el reportero de la agencia, Basile Tesselin, encuentra en un pub de Londres a un impresor que le dice: "Tenemos un gobierno que es nuestro, un Parlamento que elegimos. No queremos ser dirigidos por no sabemos quién en Bruselas. Todo lo que tenemos es mejor que lo de ustedes".

"Desconfío de ustedes (...), los veo venir. Nos engatusan. Y después, cuando estemos en su maldita trampa, su paraíso para imbéciles, nos harán pelear con nuestros verdaderos amigos, los estadounidenses, los canadienses, los australianos. Y ustedes se volverán todos comunistas y nos arruinarán con ustedes", afirma de su lado un taxista escocés.

El pub se llena de recriminaciones: sobre el IVA, el peso de los camiones, la libre entrada de los europeos...

Un camionero escocés corta el ambiente: "Me gusta ir a Europa. Me siento en casa allí. No confío en los ingleses".

Por su parte, la oposición laborista ya informa de su intención de renegociar el tratado de adhesión. Su líder, Harold Wilson, acusa al gobierno de haber "abdicado" ante Bruselas.

De regreso al poder, y tras haber obtenido una renegociación, organizará en 1975 un primer referéndum sobre el mantenimiento del país en la CEE. El sí ganará con el 67% de los votos.

Cuarenta y un años más tarde, el 23 de junio de 2016, los británicos votan esta vez en un 51,9% a favor de abandonar la UE. Un Brexit que hundirá al Reino Unido en una sucesión de crisis y se concretó finalmente el 31 de enero de 2020.

Este jueves, el círculo se cerró definitivamente, con el pacto comercial que va a regir las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, a partir del 1 de enero que viene.

