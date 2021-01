Kirguistán elige presidente con el populista Japarov como gran favorito

Anuncios Lee mas

Biskek (Kirguistán) (AFP)

Los kirguisos votaban este domingo en unas elecciones presidenciales cuyo favorito es el populista Sadyr Japarov, liberado de la cárcel en octubre por sus partidarios durante la última crisis en este país de Asia central con una historia política convulsa.

Su ascenso ha sido meteórico desde su salida de la cárcel, donde cumplía condena por una toma de rehenes.

Los colegios electorales abrieron a las 08H00 (02H00 GMT) y cerrarán a las 20H00 (14H00 GMT). Los primeros resultados se conocerán poco después del cierre.

En esta exrepública soviética, alabada por su pluralismo pero considerada la más inestable de la región, los cambios políticos repentinos son frecuentes.

Los detractores de Sadyr Japarov, de 52 años, temen que su victoria desemboque en un autoritarismo como el de los países vecinos: Kazajistán, Uzbekistán y Tayikistán, todos dirigidos con mano dura desde la caída de la URSS.

En Biskek, la capital, muchos votantes declararon a la AFP que había votado por Japarov.

"Prometió aumentar los salarios y las pensiones", dijo Vera Pavlova, una jubilada, que dijo que durante la campaña se veían solamente "afiches y publicidad a favor de Japarov y ninguno de los otros" candidatos.

Además de las presidenciales, los kirguisos votan el domingo sobre varias enmiendas constitucionales destinadas a cambiar la forma de gobierno del Estado: dando primacía al Parlamento o a la Presidencia. Japarov es partidario de la segunda opción.

- Inestabilidad -

Durante la crisis política de octubre, provocada por unas elecciones legislativas consideradas fraudulentas por la oposición, Sadyr Japarov fue liberado de prisión por sus simpatizantes y después un tribunal anuló su condena.

Desde entonces se esforzó por presentarse como un enemigo del crimen organizado y de la corrupción. Sus detractores afirman no obstante que tiene vínculos con el hampa.

El viernes se esforzó en Biskek, en su último mitin, en adoptar un tono unificador y exhortó a una muchedumbre de miles de personas a "unirse" y "tratarse los unos a los otros con comprensión y respeto". "Somos un país, un pueblo", dijo.

Con una economía fragilizada por la pandemia de coronavirus, el próximo presidente tendrá que lidiar con una gran dependencia de China y de Rusia, un aliado donde trabajan cientos de miles de migrantes kirguisos.

Desde la última crisis política, el presidente ruso, Vladimir Putin, criticó la inestabilidad política de Kirguistán.

El embajador de China se ha reunido en los últimos meses con altos cargos kirguisos para garantizar la protección de las empresas chinas, algunas de las cuales fueron atacadas en medio del caos en otoño boreal.

- "Caos" -

Kirguistán vivió dos revoluciones, en 2005 y 2010, así como episodios de violencia étnica, y las crisis políticas son recurrentes.

Las legislativas de octubre fueron anuladas por las autoridades con la esperanza de resolver la crisis, pero el entonces presidente Sooronbai Jeenbekov tuvo que ceder y dimitir dos semanas después bajo la presión de los partidarios de Japarov.

Era la tercera vez que un jefe de Estado kirguiso dimitía tras manifestaciones desde la independencia en 1991.

Japarov estuvo al frente del Estado de forma interina pero dejó el cargo para poder presentarse a las presidenciales. Sus rivales dicen que en la campaña se ha beneficiado de los recursos del Estado, en el que sus aliados ocupan todos los puestos claves.

El viernes, el comité de seguridad nacional informó que examina elementos que indican que "algunos candidatos presidenciales y sus partidarios" prevén disturbios después de las elecciones. No aclara quiénes.

Bekjol Nurmatov, un jubilado de 77 años, acusa a Japarov de haber "sumido a la gente en el caos" el año pasado y dice que votará por un rival, Adakhan Madumarov.

