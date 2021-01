Un líder independentista catalán acusa a la justicia española de ser "heredera" del franquismo

Anuncios Lee mas

Bruselas (AFP)

El eurodiputado y líder independentista catalán Carles Puigdemont, objeto en el Parlamento Europeo de un proceso de remoción de su inmunidad como legislador, acusó este viernes en Bruselas a la justicia española de ser "heredera" del franquismo.

"España es una democracia, sí, pero hay niveles, no es la más ejemplar de las democracias. La justicia española es heredera directa de la justicia franquista" y es controlada por la derecha y la ultraderecha del país, sostuvo Puigdemont en declaraciones a la cadena belga de televisión LN24.

Sin embargo, el expresidente de la Generalitat catalana dijo que esperaba poder retornar un día a Cataluña. "Todos los días tengo esa esperanza. Me despierto y me digo que puede ser el último día de mi exilio", expresó.

En la víspera, Puigdemont y sus exconsejeros -igualmente eurodiputados- Toni Comín y Clara Ponsatí se defendieron ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que analiza el pedido de remoción de su inmunidad.

Ese pedido de remoción de la inmunidad fue solicitado por España, para que la justicia belga pueda considerar un requerimiento de extradición por la tentativa de secesión de Cataluña en 2017.

Puigdemont, sin embargo, dijo este viernes que se siente "protegido" en Bruselas.

"Me siento europeo y protegido por el Estado de derecho europeo. Es lo que me inspira y me motiva", apuntó.

El eurodiputado evitó hacer comentarios sobre las audiencias del jueves en el Parlamento, realizadas a puerta cerrada y que se extendieron durante tres horas.

Si el Parlamento Europeo decide retirarles la inmunidad parlamentaria, el caso pasaría a la justicia belga, que debe analizar si acepta la euroorden española por la extradición.

Sin embargo, la semana pasada el Tribunal de Apelaciones de Bruselas ratificó la decisión de un tribunal inferior negando la extradición de otro exconsejero catalán, Lluís Puig, alegando temores de "violación de sus derechos fundamentales" en caso de que sea enviado a España.

A partir de ahora, el ponente del caso, el legislador ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki, deberá presentar un informe que será sometido a apreciación de la Comisión y posteriormente al plenario del Parlamento, paso que podría ocurrir recién el próximo mes.

© 2021 AFP