Italia demandará a Pfizer por el retraso en la entrega de vacunas anti-covid

Roma (AFP)

Italia emprenderá acciones legales "en los próximos días" contra el laboratorio Pfizer debido a los retrasos en el suministro de las vacunas anti-covid, anunció este miércoles el responsable de la unidad de crisis para la pandemia, Domenico Arcuri.

"La protección de la salud de los ciudadanos italianos no se negocia", advirtió en un comunicado.

"No se puede ralentizar la campaña de vacunación, y mucho menos la administración de la segunda dosis de la vacuna después de que se ha recibido la primera", añadió.

El viernes, Pfizer y su socio BioNTech anunciaron inesperadamente que no estaban en condiciones de entregar la cantidad de dosis concertadas, lo que desencadenó la ira de varios países europeos, criticados además por la lentitud de la campaña de vacunación.

El laboratorio explicó que puso en marcha un "plan" para limitar los atrasos en la entrega de su vacuna de cerca una semana, en vez de las tres a cuatro semanas como se teme en Europa.

Arcuri recalcó que Pfizer advirtió oficialmente a Italia que los retrasos en las entregas se van a prolongar.

Italia ha recibido cerca del 29% menos de las vacunas esta semana, lo que afecta negativamente la campaña de vacunación, que ha sido entre las más eficaces del viejo continente.

Se teme por la administración de la segunda dosis de la vacuna para las cerca de 1,2 millones de personas que ya recibieron la primera, la mayoría trabajadores del sector de la salud.

Pfizer advirtió a Italia que "no solo no entregará las dosis programadas para esta semana, sino que decidió en forma unilateral y sin previo aviso, que no entregará las dosis de la próxima semana y que además reducirá ligeramente su número", explicó indignado Arcuri, quien exige que se suministren las dosis estipuladas.

