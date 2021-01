Sanofi ayudará a Pfizer y BioNTech a envasar la vacuna anticovid-19

Sanofi utilizará su fábrica alemana de Francfort para envasar la vacuna que le será suministrada por sus competidores Pfizer y BioNTech a partir de julio Sanofi will help Pfizer and BioNTech to produce their Covid-19 vaccine and should package more than 100 million doses for the European Union by the end of 2021, the general manager of the French laboratory announced on January 26, 2021 in an interview with Le Figaro.

JOEL SAGET AFP/Archivos