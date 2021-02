Prosigue la lluvia de críticas al presidente de Tokio-2020 a pesar de sus disculpas

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

Las condenas se multiplicaron este viernes en Japón luego de las palabras sexistas pronunciadas por el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Yoshiro Mori, quien pidió perdón la víspera, a la vez que descartó una eventual dimisión.

El miércoles, este antiguo primer ministro, de 83 años, que quejó porque "las juntas directivas con muchas mujeres se prolongan mucho" porque, según él, "no dan por terminadas" sus intervenciones, lo que es "fastidioso".

El jueves, Mori se disculpó durante una conferencia de prensa en la que se mostró a la defensiva, retirando sus palabras a la vez que explicaba con poca fortuna que él no hablaba "a menudo con mujeres estos últimos tiempos".

Pero sus disculpas no aplacaron la cólera de algunos dirigentes políticos y deportivos, así como la de deportistas y voluntarios comprometidos en la preparación de los Juegos.

"Me quedé a cuadros" porque palabras así "no deberían estar permitidas", declaró este viernes la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, citada por la agencia Kyodo.

"La misión de la ciudad y del comité de organización es preparar unos Juegos seguros y protegidos, y nos vemos ante un problema grave", lamentó Koike, una de las pocas mujeres en el primer plano de la política en Japón.

"Si él cree que retirar sus declaraciones es suficiente, a él le dan igual las personas", estimó por su parte la representante comunista en el Parlamento Chizuko Takahashi a través de Twitter.

- 'Medalla de oro en sexismo' -

El jefe del Comité Olímpico japonés, Yasuhiro Yamashita, estimó que los comentarios de Mori eran "inapropiados" y "contrarios al espíritu de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos", aunque no se refirió a una dimisión, según medios locales.

"Es inútil retirar unas palabras que ya han sido pronunciadas", tuiteó la futbolista Shiho Shimoyamada, primera deportista profesional abiertamente homosexual en Japón, quien añadió: "La misma cosa volverá a ocurrir si no admite sus prejuicios y no toma medidas para remediarlo".

"No quiero hablar demasiado porque podría afectarme moralmente", reaccionó la medallista olímpica de natación Satomi Suzuki. "(Sus palabras) me parecieron bastante deplorables y me enervaron", declaró, según medios locales.

Diferentes peticiones fueron lanzadas el jueves desde la plataforma Change.org. Una de ellas, que reclama medidas para evitar que un incidente así no se repita, contaba con más de 57.000 firmas este viernes.

Pero la indignación se extendió más allá de las fronteras japoneses. La antiguo jugadora canadiense de hockey Hayley Wickenheiser, miembro de la comisión del deportistas del Comité Olímpico Internacional, anunció su deseo de "decir dos cosas" a Mori.

"¡Nos vemos en Tokio! #oldboysclub", avisó en Twitter.

"Una medalla de oro en sexismo", escribió por su parte en su página de internet la ONG Human Rights Watch, recordando que el comité organizador tenía un "papel importante en abogar por la igualdad de sexos".

- Voluntarios "desanimados" -

Según medios nipones, al ayuntamiento de Tokio recibió quejas por parte de voluntarios de los Juegos, aplazados un año a causa de la pandemia, y que en principio se disputarán en menos de seis meses.

Escuchar esas palabras "me desanimó mucho", confesó un voluntario de 54 años al periódico Mainichi, afirmando no haber quedado convencido por las disculpas del dirigente de Tokio-2020.

Esta polémica supone un nuevo palo en la rueda para los organizadores de los Juegos, mientras más del 80% de la población japonesa se opone a su celebración el próximo verano (boreal), a causa de las preocupaciones sanitarias, según revelan varias encuestas.

Mori, conocido por sus errores, ya provocó una polémica al inicio de la semana al afirmar que los Juegos de Tokio se celebrarán este verano "pase lo que pase" respecto a la evolución de la pandemia en el mundo.

Una miembro de la junta directiva de la Federación Japonesa de Rugby, de la que Mori es antiguo presidente, se sintió personalmente aludida por sus palabras sobre las mujeres.

Cuando Mori dirigía la instancia, "yo era la única mujer", declaró Yuko Inazawa al periódico Asahi. "Ignoraba entonces que él pensaba que mis opiniones eran un fastidio".

A pesar de la polémica, el COI dio su apoyo el jueves a Mori y consideró que después de sus disculpas "el caso está cerrado".

