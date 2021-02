El gobierno de Haití afirma haber frustrado un intento de golpe y asesinato del presidente

Anuncios Lee mas

Puerto Príncipe (AFP)

Las autoridades de Haití dijeron el domingo haber evitado un intento de asesinar al presidente Jovenel Moise y de tumbar su gobierno, en medio de la controversia sobre el fin de su mandato.

Los partidos de la oposición nombraron, por su parte, a un líder de transición frente a Moise, al que acusan de haber prolongado ilegalmente su mandato de un año.

Las autoridades haitianas anunciaron el domingo que habían frustrado un plan de golpe de Estado contra el presidente, quien aseguró que había escapado a un intento de asesinato.

El plan fue un "intento de golpe de Estado", según el ministro de Justicia, Rockefeller Vincent. Otras fuentes oficiales dijeron que 23 personas fueron detenidas, entre ellas, un magistrado y una oficial de la policía nacional.

Leon Charles, director de la Policía Nacional de Haití, dijo que los agentes incautaron documentos, dinero en efectivo y varias armas, incluidos rifles de asalto, una metralleta Uzi, pistolas y machetes.

- Líder de transición -

En un mensaje de vídeo transmitido durante la noche a la AFP, un magistrado de 72 años, Joseph Mécène Jean-Louis, miembro del Tribunal de Casación desde 2011, leyó un breve discurso en el que dijo que "acepta la elección de la oposición y de la sociedad civil para poder servir al país como presidente interino de la transición".

La designación se produce después del que la oposición política, el poder judicial y muchas organizaciones de la sociedad civil consideraron como el último día en el poder de Jovenel Moise.

El presidente afirma que su mandato al frente del país caribeño se extiende hasta el 7 de febrero de 2022. El desacuerdo sobre la fecha surgió porque Moise fue elegido en una votación anulada por fraude, antes de ser reelegido un año después.

"Estamos esperando que Jovenel Moise abandone el palacio nacional para poder proceder a la instalación de Mécene Jean-Louis", declaró a la AFP el opositor André Michel.

La oposición política niega que haya habido un intento de golpe.

"No se hace un golpe de Estado con dos pistolas, tres o cuatro fusiles", dijo a la AFP Michel, y estimó que el presidente "eligió la vía de la represión política". "Si ya no es presidente no se puede hablar de golpe de Estado", agregó.

Moise gobierna sin el control del poder legislativo desde el año pasado y dice que se mantendrá en el cargo hasta el 7 de febrero de 2022, en una interpretación de la Constitución rechazada por la oposición, que ha desatado protestas por considerar que su mandato terminaba el domingo.

Estados Unidos aceptó el viernes la posición de Moise. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Prince, dijo que Washington ha pedido "elecciones legislativas libres y justas para que el Congreso pueda retomar el poder que le corresponde".

La disputa sobre el fin del mandato es consecuencia de la primera elección de Moise.

En octubre de 2015 fue electo para un mandato de cinco años en comicios cuyo escrutinio fue cancelado por fraudes y luego volvió a ser elegido un año después.

Tras esa última elección, las manifestaciones exigiendo su dimisión se intensificaron en el verano boreal de 2018.

Ese año debían realizarse elecciones legislativas y municipales pero fueron aplazadas y generaron un vacío de poder, y Moise dice estar habilitado para seguir en el cargo por otro año.

En los últimos años, la sociedad civil se ha abocado a protestar contra la corrupción y la inseguridad por la proliferación de pandillas en todo el país.

