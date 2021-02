Operación "coches averiados" en Rangún para bloquear a los militares

Anuncios Lee mas

Rangún (AFP)

Desde hace dos días en las calles de Rangún se acumulan coches privados, taxis, y autobuses que quedan detenidos en las calles creando una apariencia de gigante embotellamiento.

Sus propietarios los dejan allí, fingiendo una avería, para impedir que los blindados del ejército entren en el centro de la ciudad donde se desarrollan las manifestaciones a favor de la democracia.

Desde que el ejército derrocó al gobierno civil el 1 de febrero, todo el país, desde las grandes ciudades hasta las más modestas aldeas, se ha rebelado contra el regreso de la junta militar, con manifestaciones que han reunido hasta varios cientos de miles de personas.

El jueves por la mañana, a la hora punta, las calles de Rangún, la capital económica, se transformaban literalmente en un aparcamiento en apoyo del movimiento de desobediencia civil, que ha visto en particular a muchos funcionarios declararse en huelga.

"Participamos en esta campaña de vehículos averiados porque queremos apoyar a los (funcionarios) y también porque estamos orgullosos de ellos", dice a la AFP Phoe Thar, conductor de camión. "Protestamos porque somos ciudadanos respetuosos y queremos librarnos de la dictadura militar".

- Detenciones masivas -

En las caravanas que desfilan por todo el país, se mezclan empleados bancarios, controladores aéreos, ferroviarios, profesores y personal sanitario.

Según un grupo de apoyo a los presos políticos, más de 490 personas han sido detenidas desde el golpe de Estado, muchas de las cuales son funcionarios que se niegan a trabajar para un régimen militar.

El jueves, decenas de policías vieron, impotentes, como los automovilistas bloqueaban uno de los principales ejes de la ciudad.

"Nos reunimos en unos cinco taxis, uno de nosotros afirmó que su coche se había averiado y bloqueó la calle (...) Bloqueamos (durante) unos 30 minutos", dijo a la AFP un taxista de 30 años.

La operación encontró un amplio apoyo. "Tuve que caminar unos 40 minutos a causa de los coches atascados en el camino a casa ayer por la tarde antes de llegar al autobús", dijo la vendedora ambulante Than Than, añadiendo que los manifestantes se disculpaban con ella. "Les dije que estaba bien, que no hicieron nada malo".

En otros lugares, la operación "coches averiados" no fue realmente apreciada. Imágenes compartidas en línea el jueves por la mañana mostraban un sedán rosa con un vidrio roto, y un todoterreno con el parabrisas roto.

Ambos vehículos estaban aparcados cerca de un monasterio que alberga a monjes promilitares quienes, a su vez, organizaron manifestaciones para celebrar el golpe de Estado.

© 2021 AFP