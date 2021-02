Vandalismo en las protestas en Barcelona contra encarcelamiento de rapero

Anuncios Lee mas

Barcelona (AFP)

Grupos de manifestantes se libraron a actos de vandalismo en Barcelona este viernes, en la cuarta noche de protestas contra el encarcelamiento del rapero español Pablo Hasél, constataron periodistas de AFP.

A gritos de "¡Pablo Hasél, libertad!", los manifestantes lanzaron primero petardos, latas y botellas contra el cordón policial que protegía la jefatura de Policía Nacional en el centro de Barcelona.

A partir de ahí se movieron por distintos lugares del centro de la capital catalana, quemando contenedores de basura, rompiendo los vidrios de oficinas bancarias y destrozando mobiliario urbano.

Según indicaron los Mossos d'Esquadra, la policía regional catalana, "grupos de encapuchados" aprovecharon además para saquear comercios.

"Es vergonzoso porque todos los comerciantes no tienen ninguna culpa como para que les rompan el escaparate", dijo a AFP Joan, un hombre de 61 años que no quiso facilitar su apellido. "No saben hasta dónde llega la libertad de expresión".

También hubo protestas en la ciudad catalana de Gerona, 100 km al norte de Barcelona, donde "grupos violentos" desmontaron mobiliario urbano para lanzarlo a los policías y rompieron los vidrios de una oficina bancaria, indicaron los Mossos d'Esquadra.

Tres personas fueron detenidas, una en Barcelona y dos en Gerona, según los Mossos.

Hasél, de 32 años, fue condenado a nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo en unos tuits donde calificaba al rey Juan Carlos I de "mafioso", elogiaba a personas implicadas en atentados y acusaba a la policía de matar y torturar a migrantes y manifestantes.

Al no querer ingresar voluntariamente en prisión, se atrincheró en la universidad de Lérida, la ciudad catalana de la que es originario, y fue detenido y encarcelado el martes pasado.

